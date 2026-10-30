https://1prime.ru/20261030/aes-874797481.html

АЭС можно спроектировать с защитой от падения самолета, заявил эксперт

АЭС можно спроектировать с защитой от падения самолета, заявил эксперт - 30.10.2026, ПРАЙМ

АЭС можно спроектировать с защитой от падения самолета, заявил эксперт

Атомная энергетика устойчива к различным внешним воздействиям, в частности, АЭС можно спроектировать и построить с защитной оболочкой, способной выдержать даже... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T09:53+0300

2026-10-30T09:53+0300

2026-10-30T09:54+0300

персидский залив

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874797481.jpg?1793343286

НОВОСИБИРСК, 30 окт – ПРАЙМ. Атомная энергетика устойчива к различным внешним воздействиям, в частности, АЭС можно спроектировать и построить с защитной оболочкой, способной выдержать даже падение крупного самолета, заявил сообщил научный руководитель Всероссийского научно-исследовательского института по эксплуатации атомных электростанций (ВНИИАЭС) Сергей Соловьев. "Атомная станция. Ее защитная оболочка современная позволяет проектировать, чтобы выдержать удар тяжелого коммерческого самолета с полными баками топлива. 400 тонн с баками топлива… То есть по крайней мере от БПЛА точно будет защищать", - сказал он на форуме "Золотая долина" в новосибирском Академгородке. Он добавил, что атомная энергетика дает надежный, устойчивый и безопасный источник электроэнергии на длительную перспективу, а также новые заказы для промышленности. Кроме того, в современных атомных станциях топливо можно загружать раз в полтора года, отметил он. "Последние события в мире и в том числе в Персидском заливе, показали, что атомная энергетика более устойчива к воздействиям", - подчеркнул Соловьев.

персидский залив

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

персидский залив