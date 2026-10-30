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АЭС можно спроектировать с защитой от падения самолета, заявил эксперт - 30.10.2026, ПРАЙМ
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АЭС можно спроектировать с защитой от падения самолета, заявил эксперт
АЭС можно спроектировать с защитой от падения самолета, заявил эксперт - 30.10.2026, ПРАЙМ
АЭС можно спроектировать с защитой от падения самолета, заявил эксперт
Атомная энергетика устойчива к различным внешним воздействиям, в частности, АЭС можно спроектировать и построить с защитной оболочкой, способной выдержать даже... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T09:53+0300
2026-10-30T09:54+0300
персидский залив
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НОВОСИБИРСК, 30 окт – ПРАЙМ. Атомная энергетика устойчива к различным внешним воздействиям, в частности, АЭС можно спроектировать и построить с защитной оболочкой, способной выдержать даже падение крупного самолета, заявил сообщил научный руководитель Всероссийского научно-исследовательского института по эксплуатации атомных электростанций (ВНИИАЭС) Сергей Соловьев. "Атомная станция. Ее защитная оболочка современная позволяет проектировать, чтобы выдержать удар тяжелого коммерческого самолета с полными баками топлива. 400 тонн с баками топлива… То есть по крайней мере от БПЛА точно будет защищать", - сказал он на форуме "Золотая долина" в новосибирском Академгородке. Он добавил, что атомная энергетика дает надежный, устойчивый и безопасный источник электроэнергии на длительную перспективу, а также новые заказы для промышленности. Кроме того, в современных атомных станциях топливо можно загружать раз в полтора года, отметил он. "Последние события в мире и в том числе в Персидском заливе, показали, что атомная энергетика более устойчива к воздействиям", - подчеркнул Соловьев.
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персидский залив
ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ
09:53 30.10.2026 (обновлено: 09:54 30.10.2026)
 
АЭС можно спроектировать с защитой от падения самолета, заявил эксперт

Соловьев: АЭС можно спроектировать с защитой от падения тяжелого самолета

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НОВОСИБИРСК, 30 окт – ПРАЙМ. Атомная энергетика устойчива к различным внешним воздействиям, в частности, АЭС можно спроектировать и построить с защитной оболочкой, способной выдержать даже падение крупного самолета, заявил сообщил научный руководитель Всероссийского научно-исследовательского института по эксплуатации атомных электростанций (ВНИИАЭС) Сергей Соловьев.
"Атомная станция. Ее защитная оболочка современная позволяет проектировать, чтобы выдержать удар тяжелого коммерческого самолета с полными баками топлива. 400 тонн с баками топлива… То есть по крайней мере от БПЛА точно будет защищать", - сказал он на форуме "Золотая долина" в новосибирском Академгородке.
Он добавил, что атомная энергетика дает надежный, устойчивый и безопасный источник электроэнергии на длительную перспективу, а также новые заказы для промышленности. Кроме того, в современных атомных станциях топливо можно загружать раз в полтора года, отметил он.
"Последние события в мире и в том числе в Персидском заливе, показали, что атомная энергетика более устойчива к воздействиям", - подчеркнул Соловьев.
 
ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ
 
 
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