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Лидер ЦАР планирует обсудить с Путиным перспективу строительства малой АЭС - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Лидер ЦАР планирует обсудить с Путиным перспективу строительства малой АЭС
Лидер ЦАР планирует обсудить с Путиным перспективу строительства малой АЭС - 30.10.2026, ПРАЙМ
Лидер ЦАР планирует обсудить с Путиным перспективу строительства малой АЭС
Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера рассказал в интервью РИА Новости, что на ожидаемой в пятницу встрече с президентом России... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T15:43+0300
2026-10-30T15:43+0300
россия
цар
москва
владимир путин
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера рассказал в интервью РИА Новости, что на ожидаемой в пятницу встрече с президентом России Владимиром Путиным планирует затронуть темы энергетики и строительства малой АЭС. Ранее посол ЦАР в РФ Леон Додону-Пунагаза сообщал РИА Новости, что на встрече с Путиным в рамках своего визита в Россию лидер ЦАР намерен затронуть вопрос строительства малой АЭС. "В центре этих дискуссий будет энергия, в частности, гидроэнергетика, получение солнечной энергии и перспективы в малой атомной энергетике", - сказал лидер ЦАР, говоря о своих предстоящих переговорах с Путиным. Туадера ранее прибыл в Москву для участия в третьем саммите Россия-Африка.
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россия, цар, москва, владимир путин
РОССИЯ, ЦАР, МОСКВА, Владимир Путин
15:43 30.10.2026
 
Лидер ЦАР планирует обсудить с Путиным перспективу строительства малой АЭС

Лидер ЦАР планирует обсудить с Путиным перспективу строительства малой АЭС

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера рассказал в интервью РИА Новости, что на ожидаемой в пятницу встрече с президентом России Владимиром Путиным планирует затронуть темы энергетики и строительства малой АЭС.
Ранее посол ЦАР в РФ Леон Додону-Пунагаза сообщал РИА Новости, что на встрече с Путиным в рамках своего визита в Россию лидер ЦАР намерен затронуть вопрос строительства малой АЭС.
"В центре этих дискуссий будет энергия, в частности, гидроэнергетика, получение солнечной энергии и перспективы в малой атомной энергетике", - сказал лидер ЦАР, говоря о своих предстоящих переговорах с Путиным.
Туадера ранее прибыл в Москву для участия в третьем саммите Россия-Африка.
 
РОССИЯЦАРМОСКВАВладимир Путин
 
 
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