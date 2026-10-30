https://1prime.ru/20261030/afganistan-874798148.html

Производство опиума в Афганистане за год выросло в четыре раза

Производство опиума в Афганистане за год выросло в четыре раза - 30.10.2026, ПРАЙМ

Производство опиума в Афганистане за год выросло в четыре раза

Производство опиума в Афганистане в 2026 году выросло в четыре раза, а посевные площади, занятые под культивацию опийного мака, значительно расширились,... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T10:05+0300

2026-10-30T10:05+0300

2026-10-30T10:05+0300

мировая экономика

афганистан

оон

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874798148.jpg?1793343948

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Производство опиума в Афганистане в 2026 году выросло в четыре раза, а посевные площади, занятые под культивацию опийного мака, значительно расширились, говорится в новом докладе управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН). "Посевы опийного мака увеличились на 330% по сравнению с предыдущим годом, достигнув более 43 тысяч гектаров, в то время как производство опиума выросло на 400%, составив почти 1,5 тысячи тонн", - говорится в докладе. По данным УНП, столь значительный рост культивации опийного мака зафиксирован впервые с 2022 года, когда в Афганистане был введен тотальный запрет на выращивание наркосодержащих растений, производство и распространение наркотиков. Исследователи УНП отмечают, что несмотря на столь бурный рост производства наркотиков, показатель все же остается ниже уровня, зафиксированного до введенного талибами в 2022 году тотального запрета. Составители доклада информируют, что в 2026 году площади, занятые под посевы опийного мака, распространились на 16 из 34 провинций Афганистана, в то время как годом ранее культивация мака была зафиксирована лишь в 11 провинциях. При этом на северо-восточный афганский регион сейчас приходится три четверти этих площадей. В докладе упоминается, что усилия афганских властей по уничтожению маковых плантаций продолжались и власти сообщили об очистке 22 тысяч гектаров земли от смертоносных посевов. "Однако некоторые фермеры, по-видимому, адаптировались, скрывая небольшие участки с маком среди полей зерновых, высаживая его внутри огороженных дворов и чередуя посев и сбор урожая, дабы избежать обнаружения", - отмечают в УНП. УНП предупредило, что региональные сети наркотрафика остаются устойчивыми, несмотря на запрет. Трейдеры, возможно, изначально полагались на существующие запасы опиума для поддержания поставок, но более свежие данные о конфискациях свидетельствуют об истощении этих запасов. В ответ на доклад УНП министерство внутренних дел Афганистана заявило, что спутниковые снимки и оценки экспертов сами по себе не могут служить достаточным основанием для окончательных выводов без учета операций по уничтожению посевов и "доказательств с полей". Оно также поставило под сомнение использование неофициальной информации при расчете данных о культивации мака и производстве наркотиков. МВД призвало УНП ООН к обеспечению точного отражения реальной обстановки на местах, подчеркнув при этом, что устойчивые усилия по борьбе с наркотиками требуют большего, чем просто правоприменение. По словам официального представителя афганского МВД Абдула Матина Кани, поддержка фермеров, развитие альтернативных источников дохода, расширение легального сельского хозяйства и лечение наркозависимых также являются неотъемлемыми элементами решения проблемы. "МВД Афганистана настоятельно рекомендует международным организациям поддерживать антинаркотические усилия Афганистана посредством точных оценок и практического сотрудничества", - говорится в заявлении министерства.

афганистан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, афганистан, оон