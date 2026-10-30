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В "АГР Холдинге" назвали первую модель нового бренда Votour
В "АГР Холдинге" назвали первую модель нового бренда Votour - 30.10.2026, ПРАЙМ
В "АГР Холдинге" назвали первую модель нового бренда Votour
Первой моделью нового бренда Votour, созданного в рамках партнерства "АГР Холдинга" и компании Defetoo, станет городской кроссовер V5, продажи которого начнутся | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T15:08+0300
2026-10-30T15:08+0300
2026-10-30T15:08+0300
бизнес
россия
агр
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Первой моделью нового бренда Votour, созданного в рамках партнерства "АГР Холдинга" и компании Defetoo, станет городской кроссовер V5, продажи которого начнутся в ноябре, сообщила пресс-служба российского холдинга.
"Новый российский автомобильный бренд Votour, созданный в рамках стратегического партнерства холдинга "АГР" и компании Defetoo, представляет свою первую модель – городской кроссовер Votour V5. Продажи новинки стартуют в ноябре 2026 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего у бренда будет три модельные линейки: V - городские кроссоверы, T - кроссоверы повышенной проходимости и R - премиальные внедорожники.
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бизнес, россия, агр
В "АГР Холдинге" назвали первую модель нового бренда Votour
"АГР Холдинг": первой моделью нового бренда Votour станет городской кроссовер V5
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Первой моделью нового бренда Votour, созданного в рамках партнерства "АГР Холдинга" и компании Defetoo, станет городской кроссовер V5, продажи которого начнутся в ноябре, сообщила пресс-служба российского холдинга.
"Новый российский автомобильный бренд Votour, созданный в рамках стратегического партнерства холдинга "АГР" и компании Defetoo, представляет свою первую модель – городской кроссовер Votour V5. Продажи новинки стартуют в ноябре 2026 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего у бренда будет три модельные линейки: V - городские кроссоверы, T - кроссоверы повышенной проходимости и R - премиальные внедорожники.