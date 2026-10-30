Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рыбопромышленники рассказали, как маркируют консервы прямо в море - 30.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261030/agro-m-874797293.html
Рыбопромышленники рассказали, как маркируют консервы прямо в море
Рыбопромышленники рассказали, как маркируют консервы прямо в море - 30.10.2026, ПРАЙМ
Рыбопромышленники рассказали, как маркируют консервы прямо в море
Российская компания "Агро-М" наносит коды цифровой маркировки на производимые в море консервы из печени трески прямо на судне - объем выпуска достигает тысячи... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T09:50+0300
2026-10-30T09:52+0300
бизнес
россия
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874797293.jpg?1793343130
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Российская компания "Агро-М" наносит коды цифровой маркировки на производимые в море консервы из печени трески прямо на судне - объем выпуска достигает тысячи банок в сутки, рассказал РИА Новости директор по флоту предприятия Владимир Рыбников. "Мы участвовали в эксперименте по маркировке консервов - печени трески - в море. Эксперимент прошел успешно. Сейчас работаем в обычном режиме. Производим до тысячи банок в сутки", - отметил он. По словам Рыбникова, предприятие смогло организовать маркировку без существенного изменения производственного процесса: экипаж наносит коды и передает данные на берег, а вопросы взаимодействия с системой помогает решать IT-интегратор. С 1 сентября 2026 года в России разрешили производить консервы из печени трески непосредственно на судах прибрежного промысла в Северном рыбохозяйственном бассейне. Ранее часть такого сырья приходилось утилизировать, поскольку его не удавалось своевременно доставить на берег. В России продолжается добровольный эксперимент по цифровой маркировке замороженной рыбы, морепродуктов и рыбных полуфабрикатов в потребительской упаковке. Он позволяет участникам отрабатывать способы нанесения кодов и передачи данных с учетом особенностей производства. Эксперимент продлен до 28 февраля 2027 года.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
09:50 30.10.2026 (обновлено: 09:52 30.10.2026)
 
Рыбопромышленники рассказали, как маркируют консервы прямо в море

"Агро-М" наносит коды цифровой маркировки на консервы из печени трески прямо на судне

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Российская компания "Агро-М" наносит коды цифровой маркировки на производимые в море консервы из печени трески прямо на судне - объем выпуска достигает тысячи банок в сутки, рассказал РИА Новости директор по флоту предприятия Владимир Рыбников.
"Мы участвовали в эксперименте по маркировке консервов - печени трески - в море. Эксперимент прошел успешно. Сейчас работаем в обычном режиме. Производим до тысячи банок в сутки", - отметил он.
По словам Рыбникова, предприятие смогло организовать маркировку без существенного изменения производственного процесса: экипаж наносит коды и передает данные на берег, а вопросы взаимодействия с системой помогает решать IT-интегратор.
С 1 сентября 2026 года в России разрешили производить консервы из печени трески непосредственно на судах прибрежного промысла в Северном рыбохозяйственном бассейне. Ранее часть такого сырья приходилось утилизировать, поскольку его не удавалось своевременно доставить на берег.
В России продолжается добровольный эксперимент по цифровой маркировке замороженной рыбы, морепродуктов и рыбных полуфабрикатов в потребительской упаковке. Он позволяет участникам отрабатывать способы нанесения кодов и передачи данных с учетом особенностей производства. Эксперимент продлен до 28 февраля 2027 года.
 
БизнесРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала