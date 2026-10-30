https://1prime.ru/20261030/agro-m-874797293.html

Рыбопромышленники рассказали, как маркируют консервы прямо в море

Рыбопромышленники рассказали, как маркируют консервы прямо в море - 30.10.2026, ПРАЙМ

Рыбопромышленники рассказали, как маркируют консервы прямо в море

Российская компания "Агро-М" наносит коды цифровой маркировки на производимые в море консервы из печени трески прямо на судне - объем выпуска достигает тысячи... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T09:50+0300

2026-10-30T09:50+0300

2026-10-30T09:52+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Российская компания "Агро-М" наносит коды цифровой маркировки на производимые в море консервы из печени трески прямо на судне - объем выпуска достигает тысячи банок в сутки, рассказал РИА Новости директор по флоту предприятия Владимир Рыбников. "Мы участвовали в эксперименте по маркировке консервов - печени трески - в море. Эксперимент прошел успешно. Сейчас работаем в обычном режиме. Производим до тысячи банок в сутки", - отметил он. По словам Рыбникова, предприятие смогло организовать маркировку без существенного изменения производственного процесса: экипаж наносит коды и передает данные на берег, а вопросы взаимодействия с системой помогает решать IT-интегратор. С 1 сентября 2026 года в России разрешили производить консервы из печени трески непосредственно на судах прибрежного промысла в Северном рыбохозяйственном бассейне. Ранее часть такого сырья приходилось утилизировать, поскольку его не удавалось своевременно доставить на берег. В России продолжается добровольный эксперимент по цифровой маркировке замороженной рыбы, морепродуктов и рыбных полуфабрикатов в потребительской упаковке. Он позволяет участникам отрабатывать способы нанесения кодов и передачи данных с учетом особенностей производства. Эксперимент продлен до 28 февраля 2027 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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