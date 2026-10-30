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Москва заключила более 36 контрактов на экспорт видеоигр в 2025 году - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Москва заключила более 36 контрактов на экспорт видеоигр в 2025 году
Москва заключила более 36 контрактов на экспорт видеоигр в 2025 году - 30.10.2026, ПРАЙМ
Москва заключила более 36 контрактов на экспорт видеоигр в 2025 году
Агентство креативных индустрий (АКИ) Москвы в рамках программы "Московский видеоигровой экспорт" заключило более 36 контрактов на экспорт видеоигровых... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T12:48+0300
2026-10-30T12:52+0300
бизнес
технологии
россия
москва
бразилия
китай
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Агентство креативных индустрий (АКИ) Москвы в рамках программы "Московский видеоигровой экспорт" заключило более 36 контрактов на экспорт видеоигровых разработок за 2025 год, их сумма превысила миллиард рублей, сообщила руководитель АКИ Москвы Гюльнара Агамова. "У нас уже два года реализуется программа "Московский видеоигровой экспорт", в рамках которой у нас уже заключено, если мы говорим про прошлый год, более 36 контрактов на сумму более миллиарда рублей", - рассказала Агамова на пресс-конференции в Московском кластере видеоигр и анимации. Она отметила, что наиболее приоритетными для московских разработчиков видеоигр направлениями для экспорта продуктов выступают Бразилия, Китай, Япония и Корея. "Наша задача - находить партнеров нашим резидентам и представителям видеоигровой индустрии. При этом очень важно отметить, что для нас важно, конечно же, не только наши видеоигры продавать за рубеж, но и чтобы была возможность у иностранных разработчиков локализовывать игры внутри Российской Федерации", - добавила глава АКИ. АНО "Агентство креативных индустрий" подведомственно правительству Москвы. Организация занимается поддержкой, развитием и продвижением творческого бизнеса и креативной инфраструктуры столицы.
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бизнес, технологии, россия, москва, бразилия, китай
Бизнес, Технологии, РОССИЯ, МОСКВА, БРАЗИЛИЯ, КИТАЙ
12:48 30.10.2026 (обновлено: 12:52 30.10.2026)
 
Москва заключила более 36 контрактов на экспорт видеоигр в 2025 году

АКИ Москвы заключило более 36 контрактов на экспорт видеоигр за 2025 год

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Агентство креативных индустрий (АКИ) Москвы в рамках программы "Московский видеоигровой экспорт" заключило более 36 контрактов на экспорт видеоигровых разработок за 2025 год, их сумма превысила миллиард рублей, сообщила руководитель АКИ Москвы Гюльнара Агамова.
"У нас уже два года реализуется программа "Московский видеоигровой экспорт", в рамках которой у нас уже заключено, если мы говорим про прошлый год, более 36 контрактов на сумму более миллиарда рублей", - рассказала Агамова на пресс-конференции в Московском кластере видеоигр и анимации.
Она отметила, что наиболее приоритетными для московских разработчиков видеоигр направлениями для экспорта продуктов выступают Бразилия, Китай, Япония и Корея.
"Наша задача - находить партнеров нашим резидентам и представителям видеоигровой индустрии. При этом очень важно отметить, что для нас важно, конечно же, не только наши видеоигры продавать за рубеж, но и чтобы была возможность у иностранных разработчиков локализовывать игры внутри Российской Федерации", - добавила глава АКИ.
АНО "Агентство креативных индустрий" подведомственно правительству Москвы. Организация занимается поддержкой, развитием и продвижением творческого бизнеса и креативной инфраструктуры столицы.
 
БизнесТехнологииРОССИЯМОСКВАБРАЗИЛИЯКИТАЙ
 
 
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