https://1prime.ru/20261030/akr-874792095.html
АКРА подтвердило наивысший кредитный рейтинг Москвы на уровне AAA(RU)
АКРА подтвердило наивысший кредитный рейтинг Москвы на уровне AAA(RU) - 30.10.2026, ПРАЙМ
АКРА подтвердило наивысший кредитный рейтинг Москвы на уровне AAA(RU)
Национальное рейтинговое агентство АКРА подтвердило наивысший кредитный рейтинг Москвы и ее облигаций на уровне AAA(RU) со стабильным прогнозом, сообщили РИА... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T07:16+0300
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Национальное рейтинговое агентство АКРА подтвердило наивысший кредитный рейтинг Москвы и ее облигаций на уровне AAA(RU) со стабильным прогнозом, сообщили РИА Новости в столичном департаменте финансов.
"Ведущее национальное рейтинговое агентство АКРА подтвердило наивысший кредитный рейтинг Москвы и ее облигаций на уровне AAA(RU). Прогноз по рейтингу - "стабильный", - отметили в департаменте.
В ведомстве отметили, что кредитный рейтинг формируется из оценки множества факторов, характеризующих состояние экономики и бюджетной системы города. Ключевыми из них стали оценка экономического потенциала столицы, минимальная долговая нагрузка, высокая операционная эффективность бюджета и высокий запас ликвидности бюджета, пояснили в депфине.
"Также подтвержден наивысший кредитный рейтинг AAA(RU) государственных облигаций Москвы 74-го выпуска, находящихся в обращении, со сроком погашения 18 мая 2028 года", - добавили в департаменте.
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россия, москва, акра
АКРА подтвердило наивысший кредитный рейтинг Москвы на уровне AAA(RU)
АКРА подтвердило наивысший кредитный рейтинг Москвы на уровне AAA(RU)
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Национальное рейтинговое агентство АКРА подтвердило наивысший кредитный рейтинг Москвы и ее облигаций на уровне AAA(RU) со стабильным прогнозом, сообщили РИА Новости в столичном департаменте финансов.
"Ведущее национальное рейтинговое агентство АКРА подтвердило наивысший кредитный рейтинг Москвы и ее облигаций на уровне AAA(RU). Прогноз по рейтингу - "стабильный", - отметили в департаменте.
В ведомстве отметили, что кредитный рейтинг формируется из оценки множества факторов, характеризующих состояние экономики и бюджетной системы города. Ключевыми из них стали оценка экономического потенциала столицы, минимальная долговая нагрузка, высокая операционная эффективность бюджета и высокий запас ликвидности бюджета, пояснили в депфине.
"Также подтвержден наивысший кредитный рейтинг AAA(RU) государственных облигаций Москвы 74-го выпуска, находящихся в обращении, со сроком погашения 18 мая 2028 года", - добавили в департаменте.