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Акции Intel дешевеют сразу на 22%
Акции Intel дешевеют сразу на 22% - 30.10.2026, ПРАЙМ
Акции Intel дешевеют сразу на 22%
Акции американской Intel, одного из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов, после закрытия основных торгов в США дешевеют сразу на 22% после... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T01:20+0300
2026-10-30T01:20+0300
2026-10-30T01:20+0300
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Акции американской Intel, одного из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов, после закрытия основных торгов в США дешевеют сразу на 22% после публикации финансовой отчетности, следует из данных торгов.
По итогам торгов четверга цена акций Intel снизилась на 3,62% - до 92,07 доллара за ценную бумагу. А по состоянию на 1.02 мск показатель падает на 21,8% - до 71,96 доллара.
Инвесторы обратили внимание на то, что компания по-прежнему ожидает замедления темпов роста производства ПК как минимум до первой половины 2027 года.
По итогам трех кварталов текущего года Intel получил чистый убыток в размере 11,609 миллиарда долларов после прибыли в 359 миллионов годом ранее. Разводненную прибыль на акцию, а также выручку за отчетный период компания не раскрывает.
Только в третьем квартале чистая прибыль Intel, приходящаяся на компанию, составила 3,32 миллиарда долларов, что на 18,3% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде составила 0,6 доллара после 0,9 доллара.
Скорректированная прибыль на акцию за третий квартал составил 0,52 доллара при прогнозе аналитиков в 0,4 доллара. Выручка компании в третьем квартале выросла на 20,9% - до 16,513 миллиарда долларов при прогнозе в 16,48 миллиарда.
В начавшемся квартале компания прогнозирует выручку в 15-16 миллиардов долларов, разводненную прибыль на акцию - в размере 0,1 доллара.
Американская корпорация Intel была основана в 1968 году. Она производит широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры.
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рынок, торги, технологии, сша
Рынок, Торги, Технологии, США
Акции Intel дешевеют сразу на 22%
Акции Intel после закрытия основных торгов в США дешевеют сразу на 22%
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Акции американской Intel, одного из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов, после закрытия основных торгов в США дешевеют сразу на 22% после публикации финансовой отчетности, следует из данных торгов.
По итогам торгов четверга цена акций Intel снизилась на 3,62% - до 92,07 доллара за ценную бумагу. А по состоянию на 1.02 мск показатель падает на 21,8% - до 71,96 доллара.
Инвесторы обратили внимание на то, что компания по-прежнему ожидает замедления темпов роста производства ПК как минимум до первой половины 2027 года.
По итогам трех кварталов текущего года Intel получил чистый убыток в размере 11,609 миллиарда долларов после прибыли в 359 миллионов годом ранее. Разводненную прибыль на акцию, а также выручку за отчетный период компания не раскрывает.
Только в третьем квартале чистая прибыль Intel, приходящаяся на компанию, составила 3,32 миллиарда долларов, что на 18,3% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде составила 0,6 доллара после 0,9 доллара.
Скорректированная прибыль на акцию за третий квартал составил 0,52 доллара при прогнозе аналитиков в 0,4 доллара. Выручка компании в третьем квартале выросла на 20,9% - до 16,513 миллиарда долларов при прогнозе в 16,48 миллиарда.
В начавшемся квартале компания прогнозирует выручку в 15-16 миллиардов долларов, разводненную прибыль на акцию - в размере 0,1 доллара.
Американская корпорация Intel была основана в 1968 году. Она производит широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры.