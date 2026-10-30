Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Акции Amazon дешевеют после публикации отчета - 30.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261030/aktsii-874792397.html
Акции Amazon дешевеют после публикации отчета
Акции Amazon дешевеют после публикации отчета - 30.10.2026, ПРАЙМ
Акции Amazon дешевеют после публикации отчета
Акции онлайн-ритейлера Amazon после закрытия основных торгов в США дешевеют примерно на 7% после публикации финансового отчета, в которой показатели выручки и... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T07:55+0300
2026-10-30T07:55+0300
рынок
торги
акции
сша
канада
китай
amazon
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874792397.jpg?1793336139
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Акции онлайн-ритейлера Amazon после закрытия основных торгов в США дешевеют примерно на 7% после публикации финансового отчета, в которой показатели выручки и разводненной прибыли на акцию за прошедший квартал оказались ниже ожиданий аналитиков, следует из данных торгов. По состоянию на 7.36 мск акции компании дешевеют после закрытия основных торгов на 6,95%, до 226,84 доллара. В четверг бумаги снизились в цене на 4,25%, до 243,79 доллара. Чистая прибыль Amazon по итогам трех кварталов текущего года поднялась вдвое в годовом выражении и составила 113,587 миллиарда долларов, следует из отчетности компании. Разводненная прибыль на акцию составила 10,42 доллара после 5,22 доллара годом ранее. Выручка от продаж при этом выросла на 16% - до 584,069 миллиарда долларов. Но по итогам третьего квартала чистая прибыль Amazon сократилась на 2,4% - до 20,685 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию опустилась до 1,89 доллара с 1,95 доллара в третьем квартале прошлого года, аналитик ожидали показателя на уровне 1,96 доллара. Выручка от продаж увеличилась на 12% - до 201,944 миллиарда долларов при прогнозе аналитиков в 202,1 миллиарда. По итогам начавшегося квартала компания ожидает роста продаж на 12-16% в годовом выражении - до 240-247 миллиардов долларов. Операционная прибыль ожидается на уровне 28,5-33,5 миллиарда долларов. Amazon - один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.
сша
канада
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, акции, сша, канада, китай, amazon
Рынок, Торги, Акции, США, КАНАДА, КИТАЙ, Amazon
07:55 30.10.2026
 
Акции Amazon дешевеют после публикации отчета

Акции Amazon дешевеют на 7% после публикации отчета компании

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Акции онлайн-ритейлера Amazon после закрытия основных торгов в США дешевеют примерно на 7% после публикации финансового отчета, в которой показатели выручки и разводненной прибыли на акцию за прошедший квартал оказались ниже ожиданий аналитиков, следует из данных торгов.
По состоянию на 7.36 мск акции компании дешевеют после закрытия основных торгов на 6,95%, до 226,84 доллара. В четверг бумаги снизились в цене на 4,25%, до 243,79 доллара.
Чистая прибыль Amazon по итогам трех кварталов текущего года поднялась вдвое в годовом выражении и составила 113,587 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.
Разводненная прибыль на акцию составила 10,42 доллара после 5,22 доллара годом ранее. Выручка от продаж при этом выросла на 16% - до 584,069 миллиарда долларов.
Но по итогам третьего квартала чистая прибыль Amazon сократилась на 2,4% - до 20,685 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию опустилась до 1,89 доллара с 1,95 доллара в третьем квартале прошлого года, аналитик ожидали показателя на уровне 1,96 доллара.
Выручка от продаж увеличилась на 12% - до 201,944 миллиарда долларов при прогнозе аналитиков в 202,1 миллиарда.
По итогам начавшегося квартала компания ожидает роста продаж на 12-16% в годовом выражении - до 240-247 миллиардов долларов. Операционная прибыль ожидается на уровне 28,5-33,5 миллиарда долларов.
Amazon - один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.
 
РынокТоргиАкцииСШАКАНАДАКИТАЙAmazon
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала