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Акции Amazon дешевеют после публикации отчета

Акции Amazon дешевеют после публикации отчета - 30.10.2026, ПРАЙМ

Акции Amazon дешевеют после публикации отчета

Акции онлайн-ритейлера Amazon после закрытия основных торгов в США дешевеют примерно на 7% после публикации финансового отчета, в которой показатели выручки и... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T07:55+0300

2026-10-30T07:55+0300

2026-10-30T07:55+0300

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Акции онлайн-ритейлера Amazon после закрытия основных торгов в США дешевеют примерно на 7% после публикации финансового отчета, в которой показатели выручки и разводненной прибыли на акцию за прошедший квартал оказались ниже ожиданий аналитиков, следует из данных торгов. По состоянию на 7.36 мск акции компании дешевеют после закрытия основных торгов на 6,95%, до 226,84 доллара. В четверг бумаги снизились в цене на 4,25%, до 243,79 доллара. Чистая прибыль Amazon по итогам трех кварталов текущего года поднялась вдвое в годовом выражении и составила 113,587 миллиарда долларов, следует из отчетности компании. Разводненная прибыль на акцию составила 10,42 доллара после 5,22 доллара годом ранее. Выручка от продаж при этом выросла на 16% - до 584,069 миллиарда долларов. Но по итогам третьего квартала чистая прибыль Amazon сократилась на 2,4% - до 20,685 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию опустилась до 1,89 доллара с 1,95 доллара в третьем квартале прошлого года, аналитик ожидали показателя на уровне 1,96 доллара. Выручка от продаж увеличилась на 12% - до 201,944 миллиарда долларов при прогнозе аналитиков в 202,1 миллиарда. По итогам начавшегося квартала компания ожидает роста продаж на 12-16% в годовом выражении - до 240-247 миллиардов долларов. Операционная прибыль ожидается на уровне 28,5-33,5 миллиарда долларов. Amazon - один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.

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рынок, торги, акции, сша, канада, китай, amazon