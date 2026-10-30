https://1prime.ru/20261030/aktsii-874833929.html
Рынок акций за основную сессию вырос на 0,83% и на 10,81% за октябрь
Рынок акций за основную сессию вырос на 0,83% и на 10,81% за октябрь - 30.10.2026, ПРАЙМ
Рынок акций за основную сессию вырос на 0,83% и на 10,81% за октябрь
Российский рынок акций за основную сессию вырос на 0,83% и на 10,81% за октябрь, следует из данных Московской биржи. | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T19:25+0300
2026-10-30T19:25+0300
2026-10-30T19:25+0300
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную сессию вырос на 0,83% и на 10,81% за октябрь, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,83%, до 2513,04 пункта. За октябрь индекс Мосбиржи вырос на 10,81%.
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рынок, акции, россия, мосбиржа
Рынок, Акции, РОССИЯ, Мосбиржа
Рынок акций за основную сессию вырос на 0,83% и на 10,81% за октябрь
Рынок акций РФ за основную сессию вырос на 0,83% и на 10,81% за октябрь