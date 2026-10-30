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Альфа-банк, "Цифра банк" и "Солид банк" обратились в суд - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Альфа-банк, "Цифра банк" и "Солид банк" обратились в суд
Альфа-банк, "Цифра банк" и "Солид банк" обратились в суд - 30.10.2026, ПРАЙМ
Альфа-банк, "Цифра банк" и "Солид банк" обратились в суд
Альфа-банк, "Цифра банк" и "Солид банк" направили в арбитражный суд Московской области исковые заявления к топливному оператору ПАО "Евротранс" (бренд... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T14:07+0300
2026-10-30T14:07+0300
бизнес
финансы
москва
московская область
евротранс
альфа-банк
ак барс
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МОСКВА, 30 окт – ПРАЙМ. Альфа-банк, "Цифра банк" и "Солид банк" направили в арбитражный суд Московской области исковые заявления к топливному оператору ПАО "Евротранс" (бренд "Трасса"), говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск Альфа-банка поступил в суд 29 октября. Истец требует взыскать с "Евротранса" более 82 миллионов рублей. К рассмотрению заявление пока не принято. До этого, 26 октября, "Солид банк" обратился в суд с иском к владельцу сети АЗС "Трасса" на сумму около 131 миллиона рублей. К его рассмотрению суд приступит в начале декабря. Предмет и основания иска "Цифра банка", поданного 23 октября, пока не сообщаются. Предварительные слушания по нему также назначены на начало декабря. Арбитражный суд Москвы 27 октября по иску казанского банка "Ак Барс" взыскал с "Евротранса" более 2,3 миллиарда рублей задолженности по договору факторинга. Ранее арбитражный суд Московской области назначил на 12 ноября проверку обоснованности заявления Сбербанка, требующего признать ПАО "Евротранс" банкротом. "Евротранс" – один из крупнейших независимых топливных операторов Московского региона. Инфраструктура "Евротранса" включает в себя, в частности, сеть из 57 автозаправочных комплексов под брендом "Трасса", сеть быстрых электро-АЗС с 172 точками быстрой электрозарядки, а также прочую сопутствующую инфраструктуру.
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бизнес, финансы, москва, московская область, евротранс, альфа-банк, ак барс
Бизнес, Финансы, МОСКВА, Московская область, Евротранс, Альфа-банк, Ак Барс
14:07 30.10.2026
 
Альфа-банк, "Цифра банк" и "Солид банк" обратились в суд

"Цифра банк" и "Солид банк" направили иски к топливному оператору "Евротранс"

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МОСКВА, 30 окт – ПРАЙМ. Альфа-банк, "Цифра банк" и "Солид банк" направили в арбитражный суд Московской области исковые заявления к топливному оператору ПАО "Евротранс" (бренд "Трасса"), говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск Альфа-банка поступил в суд 29 октября. Истец требует взыскать с "Евротранса" более 82 миллионов рублей. К рассмотрению заявление пока не принято.
До этого, 26 октября, "Солид банк" обратился в суд с иском к владельцу сети АЗС "Трасса" на сумму около 131 миллиона рублей. К его рассмотрению суд приступит в начале декабря.
Предмет и основания иска "Цифра банка", поданного 23 октября, пока не сообщаются. Предварительные слушания по нему также назначены на начало декабря.
Арбитражный суд Москвы 27 октября по иску казанского банка "Ак Барс" взыскал с "Евротранса" более 2,3 миллиарда рублей задолженности по договору факторинга.
Ранее арбитражный суд Московской области назначил на 12 ноября проверку обоснованности заявления Сбербанка, требующего признать ПАО "Евротранс" банкротом.
"Евротранс" – один из крупнейших независимых топливных операторов Московского региона. Инфраструктура "Евротранса" включает в себя, в частности, сеть из 57 автозаправочных комплексов под брендом "Трасса", сеть быстрых электро-АЗС с 172 точками быстрой электрозарядки, а также прочую сопутствующую инфраструктуру.
 
БизнесФинансыМОСКВАМосковская областьЕвротрансАльфа-банкАк Барс
 
 
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