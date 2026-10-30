https://1prime.ru/20261030/analitiki-874838894.html

"Попытка сохранения восходящей динамики": аналитики ждут роста рынка акций

"Попытка сохранения восходящей динамики": аналитики ждут роста рынка акций - 30.10.2026, ПРАЙМ

"Попытка сохранения восходящей динамики": аналитики ждут роста рынка акций

Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают роста за ноябрь российского рынка акций и рубля - к доллару, евро и юаню, свидетельствуют комментарии... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T22:02+0300

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают роста за ноябрь российского рынка акций и рубля - к доллару, евро и юаню, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости. В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи вырастет за следующий месяц на 3,1% - до 2590 пунктов. Цена на нефть марки Brent при этом вырастет на 1 доллар и составит 115,1 доллара за баррель, курс евро на форексе снизится в пределах 0,5 цента и составит 1,1125 доллара, а цена золота упадет в пределах 100 долларов за тройскую унцию – до 3800 долларов, оценивают аналитики. Курс юаня на Мосбирже за ноябрь упадет на 16 копеек и составит 11,91 рубля, официальный курс доллара, устанавливаемый ЦБ РФ, опустится на 1,18 рубля, до 79,50 рубля, евро – на 52 копейки, до 89,30 рубля, ожидают опрошенные РИА Новости финансовые эксперты. Драйверы рынков "ФРС ожидаемо сохранила ставку на уровне 3,75-4,0%, отметив сильный рост экономики, устойчивый спрос и стабильный рынок труда, в то время как инфляция остается повышенной. По нашим оценкам, это сохраняет риск дальнейшего ужесточения ДКП, а пауза дает ФРС время оценить новые данные. Учитывая инфляционную статистику и сохраняющиеся высокие цены на энергоносители, вероятность роста ставки ФРС в декабре оценивается около 80%", - рассказала Марина Никишова из банка "Зенит". На рынке акций США сейчас сталкиваются две противоположные силы: предвыборная неопределенность (3 ноября) и давление на технологический сектор толкают рынок вниз, но историческая статистика и ожидания по прибылям говорят в пользу восстановления после выборов. Краткосрочно (до середины ноября) риски снижения высоки, но среднесрочно (после выборов) ожидается скорее рост, чем падение, делится она. "Решающими останутся переговоры России и США и перспективы смягчения санкций. Из ноябрьских событий выделю выборы в Конгресс США 3 ноября и возможные контакты лидеров на саммите АТЭС 18-19 ноября. На российские акции также будут влиять отчеты за девять месяцев, решения по дивидендам и инфляция, а на нефть перебои с поставками с Ближнего Востока", - считает Владимир Чернов из Freedom Global. "В ноябре на российском фондовом рынке вероятна попытка сохранения восходящей динамики. Ключевыми факторами поддержки выступят конъюнктура рынка энергоносителей и улучшение геополитических ожиданий. В сегменте энергоносителей формируются предпосылки для достижения ценами на нефть новых локальных максимумов — это обусловлено рисками эскалации напряженности на Ближнем Востоке", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ. Дополнительным фактором может стать улучшение внешнеполитического фона: старт переговоров в трехстороннем формате, а также проведение встреч на высшем уровне в рамках саммита АТЭС, добавил он. "Фактор ралли рынка акций — перезапуск геополитического процесса согласования позиций по вопросу урегулирования конфликта. Дополнительный плюс для рынка акций экспортеров обеспечило ралли нефти и газа, и оно же перекрыло негатив от ослабления курсов инвалют. А монетарная пауза ЦБ в моменте не так важна для рынка, поскольку основной драйвер переоценки курсов — обнадеживающие сигналы с внешнего контура", - отмечает Михаил Зельцер из "БКС Мир инвестиций". Рубль поищет поддержку В ноябре возможна тенденция к укреплению рубля, однако в начале месяца национальная валюта может испытывать определенное давление, полагает Богдан Зварич из ПСБ. "Основными факторами краткосрочного негативного влияния станут завершение периода налоговых выплат за октябрь (что приведет к снижению предложения иностранной валюты со стороны экспортеров) и увеличение объемов покупки валюты в рамках бюджетного правила", -отмечает он. Во второй половине месяца ожидается рост предложения валюты на рынке, что способно сместить баланс в сторону укрепления рубля, считает Зварич. "В результате к концу месяца прогнозируются следующие диапазоны курсов: юань — 11,5–12 рубля, доллар — 75–80 рублей", - резюмирует он. Китайский юань на Мосбирже достиг важной среднесрочной поддержки 12 рублей, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Стабилизация курса ниже нее откроет дорогу к минимумам с середины июня - в район 11 рублей. Доллар и евро уже ниже сопротивлений 81,50 рубля и 93 рублей, соответственно также могут стремиться к минимумам с июня 74 рубля и 84 рубля", – оценивает она. Динамика индексов "В ноябре при спокойном внешнем фоне бенчмарк может вновь пойти на летние максимумы, вплоть до 2600 пунктов. Отмена позитивного сценария – не ранее потери трендовой опорной 2400 пунктов", - рассказал Зельцер. "Наш прогноз по индексу Мосбиржи находится в диапазоне 2400–2600 пунктов. Позитивный сценарий (оптимистичный): Если геополитическая ситуация продолжит смягчаться (например, пройдут трехсторонние переговоры), индекс может повторить октябрьские максимумы и попытаться преодолеть отметку 2600 пунктов", - прогнозирует Никишова. С технической точки зрения индексы Мосбиржи и РТС в октябре подошли к важным среднесрочным сопротивлениям 2540 пунктов и 1010 пунктов соответственно (верхние полосы Боллинджера недельных графиков), от которых скорректировались чуть ниже, а стабилизация выше указанных отметок может предвещать ускорение восходящего движения с потенциальными целями на ближайшие недели в виде мартовского пика по индексу Мосбиржи (2912 пунктов) и майского максимума по индексу РТС (1192 пункта), анализирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Прогнозное значение индекса Мосбиржи к концу ноября оцениваем в районе 2600 пунктов. Наиболее привлекательными с точки зрения потенциальной доходности могут оставаться акции нефтегазового сектора. Параллельно сохраняется потенциал спроса со стороны инвесторов на ценные бумаги компаний внутренних секторов, отличающихся устойчивыми фундаментальными показателями", - делится Зварич. "В ноябре ожидаю умеренного роста российского рынка с коррекциями по ходу месяца. Для индекса Мосбиржи ориентируюсь на 2450-2650 пунктов", - заключает Чернов.

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рынок, индексы, сша, богдан зварич, владимир чернов, михаил зельцер, мосбиржа, атэс, псб