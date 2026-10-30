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Дыры бывают не только в криптокошельке: чему учит инцидент с Binance - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Дыры бывают не только в криптокошельке: чему учит инцидент с Binance
Дыры бывают не только в криптокошельке: чему учит инцидент с Binance - 30.10.2026, ПРАЙМ
Дыры бывают не только в криптокошельке: чему учит инцидент с Binance
Инцидент с Binance снова показал: в криптоиндустрии разговоры о безопасности часто сводятся к спору между горячими и холодными кошельками. Но за громкими... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T12:13+0300
2026-10-30T12:13+0300
мнения аналитиков
финансы
binance
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Инцидент с Binance снова показал: в криптоиндустрии разговоры о безопасности часто сводятся к спору между горячими и холодными кошельками. Но за громкими цифрами замороженных активов скрывается более важный вопрос — кто и как контролирует привилегированный доступ внутри платформы. Именно от этого зависит, вернут ли клиенты свои деньги и восстановится ли доверие к бирже.Начну с фактов. Часть затронутых активов удалось заблокировать, но говорить об их полном возврате пока рано. По сообщениям руководителей компаний, Tether заморозила более 1,567 миллиарда USDT, Circle — более 800 миллионов USDC, суммарно свыше 2,367 миллиарда долларов. Позднее Binance сообщила примерно о 3 миллиардах долларов замороженных активов в целом.Важно понимать: блокировка ограничивает возможность перемещения активов, но сама по себе не означает, что деньги уже возвращены бирже или доступны клиентам. Binance предварительно оценила масштаб последствий инцидента примерно в 6,3 миллиарда долларов. Считать всю эту сумму окончательным безвозвратным убытком некорректно: часть активов заблокирована, расследование продолжается. Биржа заявила, что покроет все потери за счет фонда SAFU и собственных средств. Однако обещание компенсировать ущерб и фактическое завершение компенсаций — разные этапы.По предварительной версии Binance, злоумышленник мог получить доступ к сервисному контейнеру через скомпрометированный ноутбук DevOps-инженера и инициировать несанкционированные выводы. Доказательств утечки приватных ключей компания, по ее словам, не обнаружила. Поэтому до технического отчета нельзя считать окончательно установленными ни весь механизм атаки, ни конкретные ошибки защиты.Для отрасли этот случай прежде всего ставит вопрос о контроле привилегированного доступа: какие действия может выполнить сотрудник или атакующий, получивший доступ к его устройству, и какие независимые проверки ограничивают вывод средств. Не менее важна оперативная координация с эмитентами стейблкоинов и участниками расследования — их участие уже позволило заблокировать значительную сумму.Для восстановления доверия бирже потребуются не только заверения о безопасности средств, но и технический отчет, понятный порядок возобновления операций и подтверждение исполнения обязательств перед клиентами. Binance обещала опубликовать подробности расследования и обновленные данные о резервах после восстановительных работ.Мой вывод прост: обсуждение не должно сводиться к выбору между горячими и холодными кошельками. Если подтвердится предварительная версия, ключевой вопрос — устройство внутренних полномочий и проверок. Пользователь может защищать свой аккаунт, но безопасность инфраструктуры и исполнение обязательств остаются ответственностью самой платформы.Автор - Денис Астафьев, предприниматель, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro
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Денис Астафьев
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, финансы, binance
Мнения аналитиков, Финансы, Binance
12:13 30.10.2026
 
Дыры бывают не только в криптокошельке: чему учит инцидент с Binance

Астафьев: инцидент с Binance показал ущербность даже самых серьезных криптобирж

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Денис Астафьев
Управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Инцидент с Binance снова показал: в криптоиндустрии разговоры о безопасности часто сводятся к спору между горячими и холодными кошельками. Но за громкими цифрами замороженных активов скрывается более важный вопрос — кто и как контролирует привилегированный доступ внутри платформы. Именно от этого зависит, вернут ли клиенты свои деньги и восстановится ли доверие к бирже.
Binance оценила ущерб от взлома криптобиржи в 6,3 миллиарда долларов
08:29
Начну с фактов. Часть затронутых активов удалось заблокировать, но говорить об их полном возврате пока рано. По сообщениям руководителей компаний, Tether заморозила более 1,567 миллиарда USDT, Circle — более 800 миллионов USDC, суммарно свыше 2,367 миллиарда долларов. Позднее Binance сообщила примерно о 3 миллиардах долларов замороженных активов в целом.
Важно понимать: блокировка ограничивает возможность перемещения активов, но сама по себе не означает, что деньги уже возвращены бирже или доступны клиентам. Binance предварительно оценила масштаб последствий инцидента примерно в 6,3 миллиарда долларов. Считать всю эту сумму окончательным безвозвратным убытком некорректно: часть активов заблокирована, расследование продолжается. Биржа заявила, что покроет все потери за счет фонда SAFU и собственных средств. Однако обещание компенсировать ущерб и фактическое завершение компенсаций — разные этапы.
По предварительной версии Binance, злоумышленник мог получить доступ к сервисному контейнеру через скомпрометированный ноутбук DevOps-инженера и инициировать несанкционированные выводы. Доказательств утечки приватных ключей компания, по ее словам, не обнаружила. Поэтому до технического отчета нельзя считать окончательно установленными ни весь механизм атаки, ни конкретные ошибки защиты.
Для отрасли этот случай прежде всего ставит вопрос о контроле привилегированного доступа: какие действия может выполнить сотрудник или атакующий, получивший доступ к его устройству, и какие независимые проверки ограничивают вывод средств. Не менее важна оперативная координация с эмитентами стейблкоинов и участниками расследования — их участие уже позволило заблокировать значительную сумму.
Для восстановления доверия бирже потребуются не только заверения о безопасности средств, но и технический отчет, понятный порядок возобновления операций и подтверждение исполнения обязательств перед клиентами. Binance обещала опубликовать подробности расследования и обновленные данные о резервах после восстановительных работ.
Мой вывод прост: обсуждение не должно сводиться к выбору между горячими и холодными кошельками. Если подтвердится предварительная версия, ключевой вопрос — устройство внутренних полномочий и проверок. Пользователь может защищать свой аккаунт, но безопасность инфраструктуры и исполнение обязательств остаются ответственностью самой платформы.
Автор - Денис Астафьев, предприниматель, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro

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