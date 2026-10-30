https://1prime.ru/20261030/astafev-874808424.html

Дыры бывают не только в криптокошельке: чему учит инцидент с Binance

Дыры бывают не только в криптокошельке: чему учит инцидент с Binance - 30.10.2026, ПРАЙМ

Дыры бывают не только в криптокошельке: чему учит инцидент с Binance

Инцидент с Binance снова показал: в криптоиндустрии разговоры о безопасности часто сводятся к спору между горячими и холодными кошельками. Но за громкими... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T12:13+0300

2026-10-30T12:13+0300

2026-10-30T12:13+0300

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Инцидент с Binance снова показал: в криптоиндустрии разговоры о безопасности часто сводятся к спору между горячими и холодными кошельками. Но за громкими цифрами замороженных активов скрывается более важный вопрос — кто и как контролирует привилегированный доступ внутри платформы. Именно от этого зависит, вернут ли клиенты свои деньги и восстановится ли доверие к бирже.Начну с фактов. Часть затронутых активов удалось заблокировать, но говорить об их полном возврате пока рано. По сообщениям руководителей компаний, Tether заморозила более 1,567 миллиарда USDT, Circle — более 800 миллионов USDC, суммарно свыше 2,367 миллиарда долларов. Позднее Binance сообщила примерно о 3 миллиардах долларов замороженных активов в целом.Важно понимать: блокировка ограничивает возможность перемещения активов, но сама по себе не означает, что деньги уже возвращены бирже или доступны клиентам. Binance предварительно оценила масштаб последствий инцидента примерно в 6,3 миллиарда долларов. Считать всю эту сумму окончательным безвозвратным убытком некорректно: часть активов заблокирована, расследование продолжается. Биржа заявила, что покроет все потери за счет фонда SAFU и собственных средств. Однако обещание компенсировать ущерб и фактическое завершение компенсаций — разные этапы.По предварительной версии Binance, злоумышленник мог получить доступ к сервисному контейнеру через скомпрометированный ноутбук DevOps-инженера и инициировать несанкционированные выводы. Доказательств утечки приватных ключей компания, по ее словам, не обнаружила. Поэтому до технического отчета нельзя считать окончательно установленными ни весь механизм атаки, ни конкретные ошибки защиты.Для отрасли этот случай прежде всего ставит вопрос о контроле привилегированного доступа: какие действия может выполнить сотрудник или атакующий, получивший доступ к его устройству, и какие независимые проверки ограничивают вывод средств. Не менее важна оперативная координация с эмитентами стейблкоинов и участниками расследования — их участие уже позволило заблокировать значительную сумму.Для восстановления доверия бирже потребуются не только заверения о безопасности средств, но и технический отчет, понятный порядок возобновления операций и подтверждение исполнения обязательств перед клиентами. Binance обещала опубликовать подробности расследования и обновленные данные о резервах после восстановительных работ.Мой вывод прост: обсуждение не должно сводиться к выбору между горячими и холодными кошельками. Если подтвердится предварительная версия, ключевой вопрос — устройство внутренних полномочий и проверок. Пользователь может защищать свой аккаунт, но безопасность инфраструктуры и исполнение обязательств остаются ответственностью самой платформы.Автор - Денис Астафьев, предприниматель, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro

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Денис Астафьев

Денис Астафьев

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Денис Астафьев

мнения аналитиков, финансы, binance