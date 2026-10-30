https://1prime.ru/20261030/atomenergoprom-874824988.html

"Атомэнергопром" разместил облигации с переменным купоном на 30 млрд рублей

"Атомэнергопром" разместил облигации с переменным купоном на 30 млрд рублей - 30.10.2026, ПРАЙМ

"Атомэнергопром" разместил облигации с переменным купоном на 30 млрд рублей

"Атомэнергопром" зафиксировал объем размещения выпуска биржевых облигаций с переменным купоном в размере 30 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T16:27+0300

2026-10-30T16:27+0300

2026-10-30T16:27+0300

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. "Атомэнергопром" зафиксировал объем размещения выпуска биржевых облигаций с переменным купоном в размере 30 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке составляет 185 базисных пунктов. Компания в пятницу собирала заявки инвесторов на облигации с погашением в феврале 2030 года серии 001P-19 и квартальными купонами - объемом не более 30 миллиардов рублей. Техническая часть размещения предварительно назначена на 5 ноября.

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, россия, финансы, атомэнергопром, банк россии