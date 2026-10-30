https://1prime.ru/20261030/aviaperevozki-874818280.html

Мировые пассажирские авиаперевозки в сентябре замедлили снижение

Мировые пассажирские авиаперевозки в сентябре замедлили снижение - 30.10.2026, ПРАЙМ

Мировые пассажирские авиаперевозки в сентябре замедлили снижение

Объем мировых пассажирских авиаперевозок в сентябре замедлил снижение до 0,5% в годовом выражении после снижения на 0,8% в августе, сообщается в пресс-релизе... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T14:44+0300

2026-10-30T14:44+0300

2026-10-30T14:44+0300

бизнес

ближний восток

африка

латинская америка

iata

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Объем мировых пассажирских авиаперевозок в сентябре замедлил снижение до 0,5% в годовом выражении после снижения на 0,8% в августе, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). За исключением Ближнего Востока показатель при этом показал годовой рост на 0,3%, отмечает организация. С учетом сезонных колебаний показатель опустился на 0,2% в годовом выражении, при этом показав рост на 0,1% по отношению к августу, также указывается в сообщении. В том числе объем международных пассажирских авиаперевозок за отчетный период вырос на 0,4%, внутренних - сократился на 2,2%. А коэффициент пассажирской загрузки (PLF) составил 83,2%. "Спрос на авиаперевозки сократился на 0,5% в сентябре, что отражает слабые показатели на Ближнем Востоке и в Северной Америке. Тем не менее, это стало улучшением по сравнению с августом: на большинстве международных рынков вновь наблюдался рост", - приводится в релизе комментарий старшего вице-президента по вопросам устойчивого развития и главного экономиста IATA Мэри Оуэнз-Томсен (Marie Owens Thomsen). Так, в Африке рост перевозок составил 5%, в Латинской Америке и Карибском бассейне - 4,3%. Слабее рост наблюдался в Азиатско-Тихоокеанском регионе (на 0,5%) и Европе (на 0,3%). А снижение было отмечено на Ближнем Востоке (на 8%) и в Северной Америке (на 1,6%).

ближний восток

африка

латинская америка

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бизнес, ближний восток, африка, латинская америка, iata