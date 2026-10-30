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Авторитет Путина задает тональность отношениям в парламентском БРИКС
Авторитет Путина задает тональность отношениям в парламентском БРИКС - 30.10.2026, ПРАЙМ
Авторитет Путина задает тональность отношениям в парламентском БРИКС
Авторитет президента России Владимира Путина прослеживался во всех встречах и выступлениях руководителей парламентов стран БРИКС и задает тональность отношениям | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T16:12+0300
2026-10-30T16:12+0300
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Авторитет президента России Владимира Путина прослеживался во всех встречах и выступлениях руководителей парламентов стран БРИКС и задает тональность отношениям в объединении, заявил вице-спикер Госдумы Александр Бабаков. В пятницу в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" прошла пресс-конференция на тему "Итоги XII Парламентского форума БРИКС". "Парламентский БРИКС является продолжением тех инициатив и тех даже отношений, которые сформированы между лидерами наших государств. И практически авторитет нашего президента явно прослеживался во всех встречах и выступлениях уже руководителей парламентов государств - членов БРИКС", - сказал Бабаков в ходе пресс-конференции. По его словам, на встречах всегда были ссылки на то, что уровень отношений между Путиным, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, председателем КНР Си Цзиньпином или иными руководителями других государств задает тональность всем отношениям, которые потом получают развитие в рамках парламентского измерения. Российская парламентская делегация во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным находилась в Индии с 24 по 27 октября, где принимала участие в мероприятиях XII Международного парламентского форума БРИКС. В этом году форум проходил в столице Индии, которая председательствует в объединении. Основной темой форума было укрепление роли парламентов в обеспечении человекоцентричного развития.
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россия, мировая экономика, индия, китай, кнр, владимир путин, нарендра моди, си цзиньпин, госдума
РОССИЯ, Мировая экономика, ИНДИЯ, КИТАЙ, КНР, Владимир Путин, Нарендра Моди, Си Цзиньпин, Госдума
Авторитет Путина задает тональность отношениям в парламентском БРИКС
вице-спикер Бабаков: Авторитет Путина задает тональность отношениям в парламентском БРИКС
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Авторитет президента России Владимира Путина прослеживался во всех встречах и выступлениях руководителей парламентов стран БРИКС и задает тональность отношениям в объединении, заявил вице-спикер Госдумы Александр Бабаков.
В пятницу в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" прошла пресс-конференция на тему "Итоги XII Парламентского форума БРИКС".
"Парламентский БРИКС является продолжением тех инициатив и тех даже отношений, которые сформированы между лидерами наших государств. И практически авторитет нашего президента явно прослеживался во всех встречах и выступлениях уже руководителей парламентов государств - членов БРИКС", - сказал Бабаков в ходе пресс-конференции.
По его словам, на встречах всегда были ссылки на то, что уровень отношений между Путиным, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, председателем КНР Си Цзиньпином или иными руководителями других государств задает тональность всем отношениям, которые потом получают развитие в рамках парламентского измерения.
Российская парламентская делегация во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным находилась в Индии с 24 по 27 октября, где принимала участие в мероприятиях XII Международного парламентского форума БРИКС. В этом году форум проходил в столице Индии, которая председательствует в объединении. Основной темой форума было укрепление роли парламентов в обеспечении человекоцентричного развития.