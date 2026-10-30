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Москвичей предупредили о схемах мошенничества с забытой картой в банкоматах

Москвичей предупредили о схемах мошенничества с забытой картой в банкоматах - 30.10.2026, ПРАЙМ

Москвичей предупредили о схемах мошенничества с забытой картой в банкоматах

Эксперты проекта "Перезвони сам" порекомендовали москвичам не забирать чужую забытую карту из банкоматов, а сразу позвонить в банк и сообщить о находке, карта... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T10:45+0300

2026-10-30T10:45+0300

2026-10-30T10:45+0300

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Эксперты проекта "Перезвони сам" порекомендовали москвичам не забирать чужую забытую карту из банкоматов, а сразу позвонить в банк и сообщить о находке, карта может быть частью мошеннической схемы, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Эксперты проекта "Перезвони сам" не рекомендуют забирать чужую "забытую" карту из банкомата. Она может быть частью мошеннического сценария... Злоумышленники намеренно оставляют карту в устройстве, а затем ждут, когда ее заметит случайный человек. В тот момент, когда он пытается извлечь эту карту, появляется "владелец" со "свидетелями" и обвиняет его в краже денег", - говорится в сообщении. Как уточняется на сайте мэра, чтобы уладить конфликт на месте и избежать разбирательства, нашедшему предлагают заплатить, мошенники рассчитывают на то, что человек испугается и предпочтет отдать деньги. Нередко такая карта заранее заблокирована или является пустышкой без реальной финансовой ценности, а злоумышленники требуют от нескольких до сотен тысяч рублей. "Чтобы не попасться на провокацию, эксперты проекта "Перезвони сам" рекомендуют соблюдать определенные правила безопасности. Если в банкомате осталась забытая карта, ее нельзя извлекать, нажимать на кнопки и пытаться проверить баланс. Необходимо сразу позвонить в банк и сообщить о находке. Если карта уже у вас, свяжитесь с кредитной организацией и оставайтесь у банкомата. Вам следует дождаться сотрудника банка и передать ему карту", - поясняется в сообщении. В случае появления мнимого владельца карты и обвинений в краже денег, не стоит пытаться договориться, поскольку человек в этой ситуации ничего не нарушал. Эксперты отмечают, что мошенники боятся официального разбирательства, поэтому можно предложить вызвать полицию. "Эта схема - показательный пример использования злоумышленниками психологического давления. Человек не совершал кражи, а лишь проявил бдительность, попытался помочь. Но под давлением группы и ложных обвинений он часто теряет способность трезво мыслить и может согласиться на незаконные требования", - рассказала руководитель проекта "Перезвони сам" столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина, чьи слова приводятся в сообщении. Она подчеркнула, что любой конфликт, связанный с банковскими картами, должен решаться исключительно через полицию или банк.

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