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Денежная база России в узком определении снизилась на 35,5 миллиарда рублей

Денежная база России в узком определении снизилась на 35,5 миллиарда рублей - 30.10.2026, ПРАЙМ

Денежная база России в узком определении снизилась на 35,5 миллиарда рублей

Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 23 октября снизилась до 23,032 триллиона рублей с 23,068 триллиона на 16 октября, сообщил Банк России. | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T11:35+0300

2026-10-30T11:35+0300

2026-10-30T11:38+0300

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 23 октября снизилась до 23,032 триллиона рублей с 23,068 триллиона на 16 октября, сообщил Банк России. Таким образом, за неделю она снизилась на 35,5 миллиарда рублей, или на 0,15%. Показатель впервые превысил 20 триллионов рублей на рубеже марта-апреля и непрерывно рос все лето. А ранее в октябре была преодолена и отметка в 23 триллиона. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.

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