https://1prime.ru/20261030/belorussija-874807292.html

Белорусские депутаты одобрили проект бюджета на 2027 год

Белорусские депутаты одобрили проект бюджета на 2027 год - 30.10.2026, ПРАЙМ

Белорусские депутаты одобрили проект бюджета на 2027 год

Белорусские депутаты на заседании в пятницу приняли в первом чтении проект закона о бюджете Белоруссии на следующий год, размер дефицита которого запланирован... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T11:56+0300

2026-10-30T11:56+0300

2026-10-30T11:59+0300

финансы

минск

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МИНСК, 30 окт – ПРАЙМ. Белорусские депутаты на заседании в пятницу приняли в первом чтении проект закона о бюджете Белоруссии на следующий год, размер дефицита которого запланирован на уровне 1,93 миллиарда белорусских рублей, или 654,5 миллиона долларов, передает корреспондент РИА Новости. "На 2027 год формирование проекта республиканского бюджета произведено с дефицитом в размере 1 930,8 миллиона белорусских рублей", - говорится в справке к законопроекту для журналистов. При этом в законе о бюджете на 2026 год был заложен дефицит в два раза больше - в размере 4,3 миллиарда белорусских рублей (на тот момент около 1,48 миллиарда долларов), что составляло менее 1,5% ВВП. Доходы по проекту республиканского бюджета предусматриваются в сумме 58,9 миллиарда белорусских рублей (около 19,97 миллиарда долларов), что на 3,5% выше оценки поступлений прошлого года. Основными источниками налоговых доходов республиканского бюджета определены: налог на добавленную стоимость, акцизы, налоговые доходы от внешнеэкономической деятельности. Расходы по проекту бюджета сформированы в сумме 60,8 миллиарда белорусских (более 20,62 миллиарда долларов), или с ростом на 1,7% к ожидаемому исполнению 2026 года. Отмечается, что проект республиканского бюджета и расчетные показатели бюджетов областей и Минска на следующий год разработаны на основе положений программных документов о социально-экономическом развитии страны с учетом складывающейся экономической ситуации. "Для сектора государственных финансов ключевой задачей в 2027 году будет являться повышение эффективности использования бюджетных средств и их концентрации на перспективных направлениях национальной экономики, обеспечивающих рост промышленного производства, энергосбережения, развития регионов путем вложений в наиболее эффективные инвестиционные проекты", - говорится в справке. "В 2027 году сохранится социальная направленность расходов бюджета. В приоритете финансирование образования и здравоохранения, а также реализация мер, направленных на повышение качества жизни населения, поддержку многодетных семей", - говорится также в справке. Значительную часть в бюджете составят расходы на оплату труда, пенсии, стипендии, пособия, другие выплаты, средства на выполнение государственных социальных стандартов. Законопроект еще должен быть принят депутатами во втором чтении, одобрен верхней палатой парламента и подписан президентом страны. Спикер Палаты представителей (нижней палаты) Игорь Сергеенко поставил задачу в течение двух недель доработать законопроект ко второму чтению, чтобы депутаты могли рассмотреть документ и принять его в середине ноября.

минск

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финансы, минск