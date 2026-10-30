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Безработица в Германии в октябре сохранилась на уровне 6,4%

Безработица в Германии в октябре сохранилась на уровне 6,4% - 30.10.2026, ПРАЙМ

Безработица в Германии в октябре сохранилась на уровне 6,4%

Уровень безработицы в Германии в октябре сохранился на сентябрьском уровне в 6,4%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны. | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T12:21+0300

2026-10-30T12:21+0300

2026-10-30T12:30+0300

мировая экономика

общество

германия

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Уровень безработицы в Германии в октябре сохранился на сентябрьском уровне в 6,4%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны.Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.При этом число безработных в стране увеличилось на 4 тысячи, что оказалось ниже ожиданий аналитиками (роста на 5 тысяч).Без учета сезонности уровень безработицы в Германии снизился до 6,3% с уровня сентября в 6,4%, а число безработных сократилось до 2,955 миллиона с 2,994 миллиона человек.

германия

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мировая экономика, общество , германия