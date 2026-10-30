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Безработица в Германии в октябре сохранилась на уровне 6,4%
Безработица в Германии в октябре сохранилась на уровне 6,4% - 30.10.2026, ПРАЙМ
Безработица в Германии в октябре сохранилась на уровне 6,4%
Уровень безработицы в Германии в октябре сохранился на сентябрьском уровне в 6,4%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны. | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T12:21+0300
2026-10-30T12:21+0300
2026-10-30T12:30+0300
мировая экономика
общество
германия
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Уровень безработицы в Германии в октябре сохранился на сентябрьском уровне в 6,4%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны.Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.При этом число безработных в стране увеличилось на 4 тысячи, что оказалось ниже ожиданий аналитиками (роста на 5 тысяч).Без учета сезонности уровень безработицы в Германии снизился до 6,3% с уровня сентября в 6,4%, а число безработных сократилось до 2,955 миллиона с 2,994 миллиона человек.
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мировая экономика, общество , германия
Мировая экономика, Общество , ГЕРМАНИЯ
Безработица в Германии в октябре сохранилась на уровне 6,4%
Безработица в Германии в октябре сохранилась на сентябрьском уровне в 6,4%
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Уровень безработицы в Германии в октябре сохранился на сентябрьском уровне в 6,4%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны.
Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
При этом число безработных в стране увеличилось на 4 тысячи, что оказалось ниже ожиданий аналитиками (роста на 5 тысяч).
Без учета сезонности уровень безработицы в Германии снизился до 6,3% с уровня сентября в 6,4%, а число безработных сократилось до 2,955 миллиона с 2,994 миллиона человек.