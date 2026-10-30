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Безработица в еврозоне в сентябре осталась на пересмотренном уровне в 6,5%

Безработица в еврозоне в сентябре осталась на пересмотренном уровне в 6,5% - 30.10.2026, ПРАЙМ

Безработица в еврозоне в сентябре осталась на пересмотренном уровне в 6,5%

Безработица в еврозоне в сентябре сохранилась на пересмотренном августовском уровне в 6,5%, следует из отчета европейского статистического агентства Евростат. | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T13:19+0300

2026-10-30T13:19+0300

2026-10-30T13:19+0300

евростат

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Безработица в еврозоне в сентябре сохранилась на пересмотренном августовском уровне в 6,5%, следует из отчета европейского статистического агентства Евростат. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали сохранение показателя на первоначальном уровне августа в 6,4%.

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евростат