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Безработица в еврозоне в сентябре осталась на пересмотренном уровне в 6,5%
Безработица в еврозоне в сентябре осталась на пересмотренном уровне в 6,5% - 30.10.2026, ПРАЙМ
Безработица в еврозоне в сентябре осталась на пересмотренном уровне в 6,5%
Безработица в еврозоне в сентябре сохранилась на пересмотренном августовском уровне в 6,5%, следует из отчета европейского статистического агентства Евростат. | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T13:19+0300
2026-10-30T13:19+0300
2026-10-30T13:19+0300
евростат
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Безработица в еврозоне в сентябре сохранилась на пересмотренном августовском уровне в 6,5%, следует из отчета европейского статистического агентства Евростат.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали сохранение показателя на первоначальном уровне августа в 6,4%.
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евростат
Безработица в еврозоне в сентябре осталась на пересмотренном уровне в 6,5%
Евростат: безработица в еврозоне в сентябре сохранилась на пересмотренном уровне в 6,5%
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Безработица в еврозоне в сентябре сохранилась на пересмотренном августовском уровне в 6,5%, следует из отчета европейского статистического агентства Евростат.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали сохранение показателя на первоначальном уровне августа в 6,4%.