Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Binance покроет все потери от взлома за счет собственных средств - 30.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261030/binance--874813144.html
Binance покроет все потери от взлома за счет собственных средств
Binance покроет все потери от взлома за счет собственных средств - 30.10.2026, ПРАЙМ
Binance покроет все потери от взлома за счет собственных средств
Криптобиржа Binance покроет все потери от взлома за счет собственных средств и резервного фонда защиты пользователей SAFU, сообщил РИА Новости представитель... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T13:29+0300
2026-10-30T13:29+0300
финансы
binance
https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/0c/1e/866078199_0:134:3164:1914_1920x0_80_0_0_ab9c1d33b629f0b13a858926b0a85e7c.jpg
ВАШИНГТОН, 30 окт - ПРАЙМ. Криптобиржа Binance покроет все потери от взлома за счет собственных средств и резервного фонда защиты пользователей SAFU, сообщил РИА Новости представитель компании.По предварительной оценке, инцидент затронул активы примерно на 6,3 миллиарда долларов. "Binance покроет все потери за счет фонда SAFU и средств компании. Средства пользователей в безопасности", — сказал представитель биржи, добавив, что совместно с партнерами удалось заморозить активы примерно на 3 миллиарда долларов.Компания также привлекла правоохранительные органы и специалистов по анализу блокчейна к отслеживанию и возврату средств. "Мы тесно взаимодействуем с правоохранительными органами, чтобы установить личности этих преступников и привлечь их к ответственности", — подчеркнул представитель Binance. По предварительным выводам компании, злоумышленник мог получить доступ к одной из внутренних систем биржи через взломанный ноутбук инженера и провести несанкционированные операции по выводу средств. При этом признаков утечки секретных ключей, позволяющих распоряжаться средствами в криптокошельках, не обнаружено.Фонд SAFU создан в июле 2018 года для защиты средств пользователей в чрезвычайных ситуациях — первоначально биржа направляла в него 10% поступлений от торговых комиссий.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/0c/1e/866078199_218:0:2947:2047_1920x0_80_0_0_0f17c9251c5c6b0e31402e9340b46384.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, binance
Финансы, Binance
13:29 30.10.2026
 
Binance покроет все потери от взлома за счет собственных средств

Binance покроет все потери от взлома за счет своих средств и резервного фонда SAFU

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкБиткоин
Биткоин - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 30 окт - ПРАЙМ. Криптобиржа Binance покроет все потери от взлома за счет собственных средств и резервного фонда защиты пользователей SAFU, сообщил РИА Новости представитель компании.
По предварительной оценке, инцидент затронул активы примерно на 6,3 миллиарда долларов. "Binance покроет все потери за счет фонда SAFU и средств компании. Средства пользователей в безопасности", — сказал представитель биржи, добавив, что совместно с партнерами удалось заморозить активы примерно на 3 миллиарда долларов.
Компания также привлекла правоохранительные органы и специалистов по анализу блокчейна к отслеживанию и возврату средств.
"Мы тесно взаимодействуем с правоохранительными органами, чтобы установить личности этих преступников и привлечь их к ответственности", — подчеркнул представитель Binance.
По предварительным выводам компании, злоумышленник мог получить доступ к одной из внутренних систем биржи через взломанный ноутбук инженера и провести несанкционированные операции по выводу средств. При этом признаков утечки секретных ключей, позволяющих распоряжаться средствами в криптокошельках, не обнаружено.
Фонд SAFU создан в июле 2018 года для защиты средств пользователей в чрезвычайных ситуациях — первоначально биржа направляла в него 10% поступлений от торговых комиссий.
 
ФинансыBinance
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала