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Binance покроет все потери от взлома за счет собственных средств

Binance покроет все потери от взлома за счет собственных средств - 30.10.2026, ПРАЙМ

Binance покроет все потери от взлома за счет собственных средств

Криптобиржа Binance покроет все потери от взлома за счет собственных средств и резервного фонда защиты пользователей SAFU, сообщил РИА Новости представитель... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T13:29+0300

2026-10-30T13:29+0300

2026-10-30T13:29+0300

финансы

binance

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ВАШИНГТОН, 30 окт - ПРАЙМ. Криптобиржа Binance покроет все потери от взлома за счет собственных средств и резервного фонда защиты пользователей SAFU, сообщил РИА Новости представитель компании.По предварительной оценке, инцидент затронул активы примерно на 6,3 миллиарда долларов. "Binance покроет все потери за счет фонда SAFU и средств компании. Средства пользователей в безопасности", — сказал представитель биржи, добавив, что совместно с партнерами удалось заморозить активы примерно на 3 миллиарда долларов.Компания также привлекла правоохранительные органы и специалистов по анализу блокчейна к отслеживанию и возврату средств. "Мы тесно взаимодействуем с правоохранительными органами, чтобы установить личности этих преступников и привлечь их к ответственности", — подчеркнул представитель Binance. По предварительным выводам компании, злоумышленник мог получить доступ к одной из внутренних систем биржи через взломанный ноутбук инженера и провести несанкционированные операции по выводу средств. При этом признаков утечки секретных ключей, позволяющих распоряжаться средствами в криптокошельках, не обнаружено.Фонд SAFU создан в июле 2018 года для защиты средств пользователей в чрезвычайных ситуациях — первоначально биржа направляла в него 10% поступлений от торговых комиссий.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, binance