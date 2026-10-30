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Binance покроет все потери от взлома за счет собственных средств
Binance покроет все потери от взлома за счет собственных средств - 30.10.2026, ПРАЙМ
Binance покроет все потери от взлома за счет собственных средств
Криптобиржа Binance покроет все потери от взлома за счет собственных средств и резервного фонда защиты пользователей SAFU, сообщил РИА Новости представитель... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T13:29+0300
2026-10-30T13:29+0300
2026-10-30T13:29+0300
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ВАШИНГТОН, 30 окт - ПРАЙМ. Криптобиржа Binance покроет все потери от взлома за счет собственных средств и резервного фонда защиты пользователей SAFU, сообщил РИА Новости представитель компании.По предварительной оценке, инцидент затронул активы примерно на 6,3 миллиарда долларов. "Binance покроет все потери за счет фонда SAFU и средств компании. Средства пользователей в безопасности", — сказал представитель биржи, добавив, что совместно с партнерами удалось заморозить активы примерно на 3 миллиарда долларов.Компания также привлекла правоохранительные органы и специалистов по анализу блокчейна к отслеживанию и возврату средств. "Мы тесно взаимодействуем с правоохранительными органами, чтобы установить личности этих преступников и привлечь их к ответственности", — подчеркнул представитель Binance. По предварительным выводам компании, злоумышленник мог получить доступ к одной из внутренних систем биржи через взломанный ноутбук инженера и провести несанкционированные операции по выводу средств. При этом признаков утечки секретных ключей, позволяющих распоряжаться средствами в криптокошельках, не обнаружено.Фонд SAFU создан в июле 2018 года для защиты средств пользователей в чрезвычайных ситуациях — первоначально биржа направляла в него 10% поступлений от торговых комиссий.
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ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПРАЙМ
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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финансы, binance
Binance покроет все потери от взлома за счет собственных средств
Binance покроет все потери от взлома за счет своих средств и резервного фонда SAFU
ВАШИНГТОН, 30 окт - ПРАЙМ. Криптобиржа Binance покроет все потери от взлома за счет собственных средств и резервного фонда защиты пользователей SAFU, сообщил РИА Новости представитель компании.
По предварительной оценке, инцидент затронул активы примерно на 6,3 миллиарда долларов. "Binance
покроет все потери за счет фонда SAFU и средств компании. Средства пользователей в безопасности", — сказал представитель биржи, добавив, что совместно с партнерами удалось заморозить активы примерно на 3 миллиарда долларов.
Компания также привлекла правоохранительные органы и специалистов по анализу блокчейна к отслеживанию и возврату средств.
"Мы тесно взаимодействуем с правоохранительными органами, чтобы установить личности этих преступников и привлечь их к ответственности", — подчеркнул представитель Binance.
По предварительным выводам компании, злоумышленник мог получить доступ к одной из внутренних систем биржи через взломанный ноутбук инженера и провести несанкционированные операции по выводу средств. При этом признаков утечки секретных ключей, позволяющих распоряжаться средствами в криптокошельках, не обнаружено.
Фонд SAFU создан в июле 2018 года для защиты средств пользователей в чрезвычайных ситуациях — первоначально биржа направляла в него 10% поступлений от торговых комиссий.