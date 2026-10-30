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Binance приступила к возврату затронутых при взломе активов

Binance приступила к возврату затронутых при взломе активов - 30.10.2026, ПРАЙМ

Binance приступила к возврату затронутых при взломе активов

Binance уже приступила к возврату затронутых в результате взлома активов пользователей и продолжает совместную работу с правоохранительными органами,... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T14:42+0300

2026-10-30T14:42+0300

2026-10-30T14:42+0300

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Binance уже приступила к возврату затронутых в результате взлома активов пользователей и продолжает совместную работу с правоохранительными органами, эмитентами, компаниями в сфере блокчейн-аналитики и другими участниками индустрии для отслеживани, рассказали РИА Новости в пресс-службе площадки. Binance расследует несанкционированный вывод средств со своей платформы. По предварительной оценке компании, инцидент затронул активы примерно на 6,3 миллиарда долларов. "Binance уже приступила к возврату затронутых активов пользователей и продолжает совместную работу с правоохранительными органами, эмитентами, компаниями в сфере блокчейн-аналитики и другими участниками индустрии для отслеживания, заморозки и возврата дополнительных средств", - говорится в сообщении пресс-службы площадки. Для этого Binance уже зарезервировала более 6,34 миллиарда долларов собственных средств, при этом из них 5 миллиардов уже находятся в тех же токенах, которые были затронуты в результате инцидента, отмечает биржа. "Сейчас мы приобретаем оставшийся объем активов через рынок и OTC-каналы, чтобы полностью компенсировать возможную нехватку по каждому из затронутых активов", - указано там же. Этот процесс может занять некоторое время: отдельные токены имеют ограниченную ликвидность, а расчеты по OTC-сделкам также требуют времени, отмечает биржа. Площадка будет сообщать о дальнейшем прогрессе по мере появления подтвержденной информации. "Указанные 6,34 миллиарда долларов не включают замороженные или защищенные активы, которые находятся в процессе возврата и дополнительной проверки. На данный момент благодаря поддержке наших партнеров в индустрии уже удалось заморозить около 3 миллиарда долларов. Мы продолжаем совместную работу с партнерами и правоохранительными органами по возврату этих средств", - отмечается в сообщении. Binance продолжит использовать собственные ресурсы для покрытия любого подтвержденного дефицита. По мере продвижения процесса возврата активов биржа будет публиковать новые подтвержденные данные. В конечном итоге сохранность всех средств пользователей будет публично подтверждена через Proof of Reserves, указано в сообщении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, финансы, binance