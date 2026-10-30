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Взлом криптовалютной биржи Binance стал крупнейшим за всю историю - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Взлом криптовалютной биржи Binance стал крупнейшим за всю историю
Взлом криптовалютной биржи Binance стал крупнейшим за всю историю - 30.10.2026, ПРАЙМ
Взлом криптовалютной биржи Binance стал крупнейшим за всю историю
Взлом криптовалютной биржи Binance, в результате которого ущерб составил около 6,3 миллиарда долларов, стал крупнейшим для индустрии, сообщила аналитическая... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T15:56+0300
2026-10-30T15:56+0300
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Взлом криптовалютной биржи Binance, в результате которого ущерб составил около 6,3 миллиарда долларов, стал крупнейшим для индустрии, сообщила аналитическая компания TRM Labs. "29 октября 2026 года злоумышленник вывел примерно 6,36 миллиарда долларов США из кошельков Binance... Это стало крупнейшей кражей криптовалюты за всю историю", - говорится в сообщении. Этот ущерб примерно в четыре раза превышает сумму в 1,5 миллиарда долларов, похищенную в результате взлома криптобиржи Bybit в феврале 2025 года, также указывается в материале. В ночь на пятницу по московскому времени основатель биржи Binance Чанпэн Чжао сообщил, что площадка, по всей видимости, подверглась хакерской атаке. Затем биржа приостановила все операции по вводу и выводу средств. Binance расследует несанкционированный вывод средств со своей платформы.
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финансы, технологии, сша, binance
Финансы, Технологии, США, Binance
15:56 30.10.2026
 
Взлом криптовалютной биржи Binance стал крупнейшим за всю историю

TRM Labs: взлом криптовалютной биржи Binance стал крупнейшим для индустрии за всю историю

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСувенирная монета криптовалюты биткойн.
Сувенирная монета криптовалюты биткойн. - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2026
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Взлом криптовалютной биржи Binance, в результате которого ущерб составил около 6,3 миллиарда долларов, стал крупнейшим для индустрии, сообщила аналитическая компания TRM Labs.
"29 октября 2026 года злоумышленник вывел примерно 6,36 миллиарда долларов США из кошельков Binance... Это стало крупнейшей кражей криптовалюты за всю историю", - говорится в сообщении.
Этот ущерб примерно в четыре раза превышает сумму в 1,5 миллиарда долларов, похищенную в результате взлома криптобиржи Bybit в феврале 2025 года, также указывается в материале.
В ночь на пятницу по московскому времени основатель биржи Binance Чанпэн Чжао сообщил, что площадка, по всей видимости, подверглась хакерской атаке. Затем биржа приостановила все операции по вводу и выводу средств. Binance расследует несанкционированный вывод средств со своей платформы.
 
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