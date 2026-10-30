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Взлом криптовалютной биржи Binance стал крупнейшим за всю историю

Взлом криптовалютной биржи Binance стал крупнейшим за всю историю - 30.10.2026, ПРАЙМ

Взлом криптовалютной биржи Binance стал крупнейшим за всю историю

Взлом криптовалютной биржи Binance, в результате которого ущерб составил около 6,3 миллиарда долларов, стал крупнейшим для индустрии, сообщила аналитическая... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T15:56+0300

2026-10-30T15:56+0300

2026-10-30T15:56+0300

финансы

технологии

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binance

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Взлом криптовалютной биржи Binance, в результате которого ущерб составил около 6,3 миллиарда долларов, стал крупнейшим для индустрии, сообщила аналитическая компания TRM Labs. "29 октября 2026 года злоумышленник вывел примерно 6,36 миллиарда долларов США из кошельков Binance... Это стало крупнейшей кражей криптовалюты за всю историю", - говорится в сообщении. Этот ущерб примерно в четыре раза превышает сумму в 1,5 миллиарда долларов, похищенную в результате взлома криптобиржи Bybit в феврале 2025 года, также указывается в материале. В ночь на пятницу по московскому времени основатель биржи Binance Чанпэн Чжао сообщил, что площадка, по всей видимости, подверглась хакерской атаке. Затем биржа приостановила все операции по вводу и выводу средств. Binance расследует несанкционированный вывод средств со своей платформы.

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финансы, технологии, сша, binance