https://1prime.ru/20261030/binance-874790590.html

Биржа Binance приостановила торги на платформе Alpha Trading

Биржа Binance приостановила торги на платформе Alpha Trading - 30.10.2026, ПРАЙМ

Биржа Binance приостановила торги на платформе Alpha Trading

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance на фоне сообщений о хакерской атаке приостановила торги на платформе Alpha Trading. | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T02:42+0300

2026-10-30T02:42+0300

2026-10-30T02:42+0300

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance на фоне сообщений о хакерской атаке приостановила торги на платформе Alpha Trading. "В рамках текущих мер по обеспечению безопасности торговля на (платформе - ред.) Alpha временно приостановлена… Торговля возобновится сразу после устранения проблем", - говорится в заявлении биржи в социальных сетях. Там также отмечается, что средства пользователей остаются в безопасности. Ранее портал Coindesk, специализирующийся на тематике криптовалют и блокчейн-технологий, сообщил, что предполагаемая утечка из кошельков бирже Binance составляет порядка 5,7 миллиарда долларов в различной криптовалюте.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, технологии, финансы, binance