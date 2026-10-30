https://1prime.ru/20261030/binance-874790590.html
Биржа Binance приостановила торги на платформе Alpha Trading
Биржа Binance приостановила торги на платформе Alpha Trading - 30.10.2026, ПРАЙМ
Биржа Binance приостановила торги на платформе Alpha Trading
Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance на фоне сообщений о хакерской атаке приостановила торги на платформе Alpha Trading. | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T02:42+0300
2026-10-30T02:42+0300
2026-10-30T02:42+0300
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance на фоне сообщений о хакерской атаке приостановила торги на платформе Alpha Trading.
"В рамках текущих мер по обеспечению безопасности торговля на (платформе - ред.) Alpha временно приостановлена… Торговля возобновится сразу после устранения проблем", - говорится в заявлении биржи в социальных сетях.
Там также отмечается, что средства пользователей остаются в безопасности.
Ранее портал Coindesk, специализирующийся на тематике криптовалют и блокчейн-технологий, сообщил, что предполагаемая утечка из кошельков бирже Binance составляет порядка 5,7 миллиарда долларов в различной криптовалюте.
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рынок, технологии, финансы, binance
Рынок, Технологии, Финансы, Binance
Биржа Binance приостановила торги на платформе Alpha Trading
Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance приостановила торги на Alpha Trading
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance на фоне сообщений о хакерской атаке приостановила торги на платформе Alpha Trading.
"В рамках текущих мер по обеспечению безопасности торговля на (платформе - ред.) Alpha временно приостановлена… Торговля возобновится сразу после устранения проблем", - говорится в заявлении биржи в социальных сетях.
Там также отмечается, что средства пользователей остаются в безопасности.
Ранее портал Coindesk, специализирующийся на тематике криптовалют и блокчейн-технологий, сообщил, что предполагаемая утечка из кошельков бирже Binance составляет порядка 5,7 миллиарда долларов в различной криптовалюте.