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Binance заявила, что покроет все убытки
Binance заявила, что покроет все убытки - 30.10.2026, ПРАЙМ
Binance заявила, что покроет все убытки
Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance после сообщений о проблемах с безопасностью заявила, что покроет все убытки. | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T05:03+0300
2026-10-30T05:03+0300
2026-10-30T05:03+0300
финансы
binance
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance после сообщений о проблемах с безопасностью заявила, что покроет все убытки.
"Binance покроет все убытки", - говорится в заявлении.
Ранее биржа Binance приостановила все операции по вводу и выводу средств. Сообщалось. что сумма замороженных из-за проблем с безопасностью средств составляет три миллиарда долларов.
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финансы, binance
Binance заявила, что покроет все убытки
Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance заявила, что покроет все убытки
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance после сообщений о проблемах с безопасностью заявила, что покроет все убытки.
"Binance покроет все убытки", - говорится в заявлении.
Ранее биржа Binance приостановила все операции по вводу и выводу средств. Сообщалось. что сумма замороженных из-за проблем с безопасностью средств составляет три миллиарда долларов.