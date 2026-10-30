https://1prime.ru/20261030/binance-874791326.html

Binance заявила, что покроет все убытки

Binance заявила, что покроет все убытки - 30.10.2026, ПРАЙМ

Binance заявила, что покроет все убытки

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance после сообщений о проблемах с безопасностью заявила, что покроет все убытки. | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T05:03+0300

2026-10-30T05:03+0300

2026-10-30T05:03+0300

финансы

binance

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance после сообщений о проблемах с безопасностью заявила, что покроет все убытки. "Binance покроет все убытки", - говорится в заявлении. Ранее биржа Binance приостановила все операции по вводу и выводу средств. Сообщалось. что сумма замороженных из-за проблем с безопасностью средств составляет три миллиарда долларов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, binance