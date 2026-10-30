https://1prime.ru/20261030/binance-874793174.html

Binance назвала возможную причину взлома криптобиржи

Binance назвала возможную причину взлома криптобиржи - 30.10.2026, ПРАЙМ

Binance назвала возможную причину взлома криптобиржи

Инцидент с безопасностью на бирже криптовалюты Binance мог быть связан с компрометацией ноутбука одного из сотрудников, сообщила биржа. | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T08:28+0300

2026-10-30T08:28+0300

2026-10-30T08:33+0300

финансы

binance

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Инцидент с безопасностью на бирже криптовалюты Binance мог быть связан с компрометацией ноутбука одного из сотрудников, сообщила биржа. "Согласно предварительному расследованию Binance, инцидент с безопасностью мог быть связан с компрометацией ноутбука инженера-разработчика", - говорится в заявлении. Как отмечается, этот взлом позволило злоумышленнику получить доступ к сервисному контейнеру и инициировать несанкционированные транзакции по выводу средств."Признаков утечки закрытых ключей от кошельков не обнаружено", - говорится в заявлении биржи в социальной сети Х.Общий ущерб от инцидента с безопасностью на бирже Binance оценивается примерно в 6,3 миллиарда долларов. Компания связала инцидент со взломом ноутбука одного из сотрудников.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, binance