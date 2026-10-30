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Binance назвала возможную причину взлома криптобиржи - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Binance назвала возможную причину взлома криптобиржи
Binance назвала возможную причину взлома криптобиржи - 30.10.2026, ПРАЙМ
Binance назвала возможную причину взлома криптобиржи
Инцидент с безопасностью на бирже криптовалюты Binance мог быть связан с компрометацией ноутбука одного из сотрудников, сообщила биржа. | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T08:28+0300
2026-10-30T08:33+0300
финансы
binance
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Инцидент с безопасностью на бирже криптовалюты Binance мог быть связан с компрометацией ноутбука одного из сотрудников, сообщила биржа. "Согласно предварительному расследованию Binance, инцидент с безопасностью мог быть связан с компрометацией ноутбука инженера-разработчика", - говорится в заявлении. Как отмечается, этот взлом позволило злоумышленнику получить доступ к сервисному контейнеру и инициировать несанкционированные транзакции по выводу средств."Признаков утечки закрытых ключей от кошельков не обнаружено", - говорится в заявлении биржи в социальной сети Х.Общий ущерб от инцидента с безопасностью на бирже Binance оценивается примерно в 6,3 миллиарда долларов. Компания связала инцидент со взломом ноутбука одного из сотрудников.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
финансы, binance
Финансы, Binance
08:28 30.10.2026 (обновлено: 08:33 30.10.2026)
 
Binance назвала возможную причину взлома криптобиржи

Binance: инцидент с безопасностью мог быть связан с компрометацией ноутбука разработчика

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Инцидент с безопасностью на бирже криптовалюты Binance мог быть связан с компрометацией ноутбука одного из сотрудников, сообщила биржа.
"Согласно предварительному расследованию Binance, инцидент с безопасностью мог быть связан с компрометацией ноутбука инженера-разработчика", - говорится в заявлении.
Как отмечается, этот взлом позволило злоумышленнику получить доступ к сервисному контейнеру и инициировать несанкционированные транзакции по выводу средств.
"Признаков утечки закрытых ключей от кошельков не обнаружено", - говорится в заявлении биржи в социальной сети Х.
Общий ущерб от инцидента с безопасностью на бирже Binance оценивается примерно в 6,3 миллиарда долларов. Компания связала инцидент со взломом ноутбука одного из сотрудников.
 
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