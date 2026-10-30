https://1prime.ru/20261030/binance-874793379.html
Binance оценила ущерб от взлома криптобиржи в 6,3 миллиарда долларов
Binance оценила ущерб от взлома криптобиржи в 6,3 миллиарда долларов - 30.10.2026, ПРАЙМ
Binance оценила ущерб от взлома криптобиржи в 6,3 миллиарда долларов
Общий ущерб от инцидента с безопасностью на бирже Binance оценивается примерно в 6,3 миллиарда долларов США, сообщила биржа. | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T08:29+0300
2026-10-30T08:29+0300
2026-10-30T08:29+0300
финансы
сша
binance
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Общий ущерб от инцидента с безопасностью на бирже Binance оценивается примерно в 6,3 миллиарда долларов США, сообщила биржа. Ранее основатель биржи Чанпэн Чжао сообщил, что площадка, по всей видимости, подверглась хакерской атаке, при этом средства пользователей находятся в безопасности. Позднее Binance приостановила все операции по вводу и выводу средств, сообщив, что сумма замороженных из-за проблем с безопасностью средств составляет три миллиарда долларов. "По оценкам, общий ущерб составляет примерно 6,3 миллиарда долларов", - говорится в сообщении биржи в соцсети X. Binance также подтвердила, что покроет все убытки, вызванные инцидентом, и что средства пользователей находятся в безопасности.
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финансы, сша, binance
Binance оценила ущерб от взлома криптобиржи в 6,3 миллиарда долларов
Binance: ущерб от инцидента с безопасностью на бирже составил 6,3 миллиарда долларов
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Общий ущерб от инцидента с безопасностью на бирже Binance оценивается примерно в 6,3 миллиарда долларов США, сообщила биржа.
Ранее основатель биржи Чанпэн Чжао сообщил, что площадка, по всей видимости, подверглась хакерской атаке, при этом средства пользователей находятся в безопасности. Позднее Binance приостановила все операции по вводу и выводу средств, сообщив, что сумма замороженных из-за проблем с безопасностью средств составляет три миллиарда долларов.
"По оценкам, общий ущерб составляет примерно 6,3 миллиарда долларов", - говорится в сообщении биржи в соцсети X.
Binance также подтвердила, что покроет все убытки, вызванные инцидентом, и что средства пользователей находятся в безопасности.