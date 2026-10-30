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Binance оценила ущерб от взлома криптобиржи в 6,3 миллиарда долларов

Binance оценила ущерб от взлома криптобиржи в 6,3 миллиарда долларов - 30.10.2026, ПРАЙМ

Binance оценила ущерб от взлома криптобиржи в 6,3 миллиарда долларов

Общий ущерб от инцидента с безопасностью на бирже Binance оценивается примерно в 6,3 миллиарда долларов США, сообщила биржа. | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T08:29+0300

2026-10-30T08:29+0300

2026-10-30T08:29+0300

финансы

сша

binance

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Общий ущерб от инцидента с безопасностью на бирже Binance оценивается примерно в 6,3 миллиарда долларов США, сообщила биржа. Ранее основатель биржи Чанпэн Чжао сообщил, что площадка, по всей видимости, подверглась хакерской атаке, при этом средства пользователей находятся в безопасности. Позднее Binance приостановила все операции по вводу и выводу средств, сообщив, что сумма замороженных из-за проблем с безопасностью средств составляет три миллиарда долларов. "По оценкам, общий ущерб составляет примерно 6,3 миллиарда долларов", - говорится в сообщении биржи в соцсети X. Binance также подтвердила, что покроет все убытки, вызванные инцидентом, и что средства пользователей находятся в безопасности.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, сша, binance