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Binance заморозила активы на три миллиарда долларов - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Binance заморозила активы на три миллиарда долларов
Binance заморозила активы на три миллиарда долларов - 30.10.2026, ПРАЙМ
Binance заморозила активы на три миллиарда долларов
Сумма активов, замороженных биржей Binance из-за проблем с безопасностью, уже составляет три миллиарда долларов. | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T08:46+0300
2026-10-30T08:46+0300
финансы
binance
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874794234.jpg?1793339204
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Сумма активов, замороженных биржей Binance из-за проблем с безопасностью, уже составляет три миллиарда долларов. "Текущая подтвержденная общая сумма замороженных средств составляет около трех миллиардов долларов", - говорится в заявлении биржи.Ранее крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance заявляла о замораживании более 2,5 миллиардов долларов."В качестве меры предосторожности все операции по вводу и выводу средств временно приостановлены, пока наша команда проводит проверки безопасности, замораживает активы и взаимодействует с правоохранительными органами", - говорится в заявлении Binance.В четверг основатель биржи Binance Чанпэн Чжао сообщил, что площадка, по всей видимости, подверглась хакерской атаке, при этом средства пользователей находятся в безопасности.
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4.7
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
финансы, binance
Финансы, Binance
08:46 30.10.2026
 
Binance заморозила активы на три миллиарда долларов

Биржа Binance заморозила активы на три миллиарда долларов из-за проблем с безопасностью

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Сумма активов, замороженных биржей Binance из-за проблем с безопасностью, уже составляет три миллиарда долларов.
"Текущая подтвержденная общая сумма замороженных средств составляет около трех миллиардов долларов", - говорится в заявлении биржи.
Ранее крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance заявляла о замораживании более 2,5 миллиардов долларов.
"В качестве меры предосторожности все операции по вводу и выводу средств временно приостановлены, пока наша команда проводит проверки безопасности, замораживает активы и взаимодействует с правоохранительными органами", - говорится в заявлении Binance.
В четверг основатель биржи Binance Чанпэн Чжао сообщил, что площадка, по всей видимости, подверглась хакерской атаке, при этом средства пользователей находятся в безопасности.
 
ФинансыBinance
 
 
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