https://1prime.ru/20261030/binance-874794234.html

Binance заморозила активы на три миллиарда долларов

Binance заморозила активы на три миллиарда долларов - 30.10.2026, ПРАЙМ

Binance заморозила активы на три миллиарда долларов

Сумма активов, замороженных биржей Binance из-за проблем с безопасностью, уже составляет три миллиарда долларов. | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T08:46+0300

2026-10-30T08:46+0300

2026-10-30T08:46+0300

финансы

binance

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Сумма активов, замороженных биржей Binance из-за проблем с безопасностью, уже составляет три миллиарда долларов. "Текущая подтвержденная общая сумма замороженных средств составляет около трех миллиардов долларов", - говорится в заявлении биржи.Ранее крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance заявляла о замораживании более 2,5 миллиардов долларов."В качестве меры предосторожности все операции по вводу и выводу средств временно приостановлены, пока наша команда проводит проверки безопасности, замораживает активы и взаимодействует с правоохранительными органами", - говорится в заявлении Binance.В четверг основатель биржи Binance Чанпэн Чжао сообщил, что площадка, по всей видимости, подверглась хакерской атаке, при этом средства пользователей находятся в безопасности.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, binance