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"Игра в кошки-мышки": Северокорейских хакеров заподозрили во взломе Binance - 30.10.2026, ПРАЙМ
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"Игра в кошки-мышки": Северокорейских хакеров заподозрили во взломе Binance
"Игра в кошки-мышки": Северокорейских хакеров заподозрили во взломе Binance - 30.10.2026, ПРАЙМ
"Игра в кошки-мышки": Северокорейских хакеров заподозрили во взломе Binance
Крупнейшая криптобиржа Binance подверглась взлому, в котором эксперты подозревают северокорейских хакеров, пишет CNN со ссылкой на данные аналитических... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T15:36+0300
2026-10-30T15:36+0300
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МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Крупнейшая криптобиржа Binance подверглась взлому, в котором эксперты подозревают северокорейских хакеров, пишет CNN со ссылкой на данные аналитических компаний.Фирма TRM Labs, занимающаяся отслеживанием криптовалютных транзакций, возложила ответственность за атаку на элитное северокорейское хакерское подразделение, отметив, что несколько особенностей этого инцидента совпадают с почерком предыдущих взломов, связанных с КНДР.Компания Pangolin Intelligence, специализирующаяся на кибербезопасности, также заявила о причастности северокорейских хакеров."Игра в кошки-мышки только начинается. Судя по всему, Северная Корея намеревалась воспользоваться услугами сетей по отмыванию денег для обналичивания украденных средств", — приводит CNN слова аналитика фирмы.Аналитическая компания Chainalysis, в свою очередь, сообщила, что украденные средства перемещаются по нескольким блокчейнам, включая биткоин и эфириум, и выразила уверенность в причастности Пхеньяна.Как отмечает CNN, северокорейских хакеров уже обвиняли в краже 1,5 миллиарда долларов у биржи Bybit. Ранее основатель биржи Binance Чанпэн Чжао сообщил, что площадка, по всей видимости, подверглась хакерской атаке, при этом средства пользователей находятся в безопасности. Компания заявила, что сумма замороженных активов из-за проблем с безопасностью достигла уже около трех миллиардов долларов. Общий ущерб от инцидента оценивается примерно в 6,3 миллиарда долларов. Binance связала произошедшее со взломом ноутбука одного из сотрудников.
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технологии, кндр, binance
Технологии, КНДР, Binance
15:36 30.10.2026
 
"Игра в кошки-мышки": Северокорейских хакеров заподозрили во взломе Binance

CNN: эксперты заподозрили северокорейских хакеров во взломе криптобиржи Binance

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтрочки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Хакер
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Хакер - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Крупнейшая криптобиржа Binance подверглась взлому, в котором эксперты подозревают северокорейских хакеров, пишет CNN со ссылкой на данные аналитических компаний.
Фирма TRM Labs, занимающаяся отслеживанием криптовалютных транзакций, возложила ответственность за атаку на элитное северокорейское хакерское подразделение, отметив, что несколько особенностей этого инцидента совпадают с почерком предыдущих взломов, связанных с КНДР.
Компания Pangolin Intelligence, специализирующаяся на кибербезопасности, также заявила о причастности северокорейских хакеров.
"Игра в кошки-мышки только начинается. Судя по всему, Северная Корея намеревалась воспользоваться услугами сетей по отмыванию денег для обналичивания украденных средств", — приводит CNN слова аналитика фирмы.
Аналитическая компания Chainalysis, в свою очередь, сообщила, что украденные средства перемещаются по нескольким блокчейнам, включая биткоин и эфириум, и выразила уверенность в причастности Пхеньяна.
Как отмечает CNN, северокорейских хакеров уже обвиняли в краже 1,5 миллиарда долларов у биржи Bybit.
Ранее основатель биржи Binance Чанпэн Чжао сообщил, что площадка, по всей видимости, подверглась хакерской атаке, при этом средства пользователей находятся в безопасности. Компания заявила, что сумма замороженных активов из-за проблем с безопасностью достигла уже около трех миллиардов долларов. Общий ущерб от инцидента оценивается примерно в 6,3 миллиарда долларов. Binance связала произошедшее со взломом ноутбука одного из сотрудников.
Криптовалюта - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2026
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