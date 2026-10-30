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"Обнесли похлеще Саддама". Крипторынок узнал, как можно воровать

"Обнесли похлеще Саддама". Крипторынок узнал, как можно воровать - 30.10.2026, ПРАЙМ

"Обнесли похлеще Саддама". Крипторынок узнал, как можно воровать

В ночь с 29 на 30 октября крупнейшая криптовалютная биржа мира Binance подверглась самой масштабной атаке в истории. Общий ущерб оценивается в 6,3 миллиарда... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T15:37+0300

2026-10-30T15:37+0300

2026-10-30T15:42+0300

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МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. В ночь с 29 на 30 октября крупнейшая криптовалютная биржа мира Binance подверглась самой масштабной атаке в истории. Общий ущерб оценивается в 6,3 миллиарда долларов — это в шесть раз больше, чем сумма, которую Саддам Хусейн вынес из Центрального банка Ирака накануне войны 2003 года. Разбираемся, что произошло, кто стоит за атакой и какие последствия ждут рынок и регулирование."Ограбление века" в цифрахАтака началась около 20:05 UTC 29 октября. В течение нескольких часов злоумышленники опустошили горячие кошельки Binance на 11 блокчейнах, включая Ethereum, Solana, Bitcoin, Tron, Avalanche и Polygon. Общий ущерб Binance оценила в 6,3 миллиарда долларов, хотя аналитики Elliptic насчитали 6,43 миллиарда.Первоначальное расследование показало, что причиной стал взлом ноутбука DevOps-инженера. Злоумышленник получил доступ к служебному контейнеру и инициировал несанкционированные транзакции. Признаков утечки приватных ключей от кошельков обнаружено не было. Позже Binance сообщила, что расследование выявило дополнительные точки взлома— атака оказалась сложнее, чем казалось сначала."Binance покроет все потери за счет фонда SAFU и средств компании. Средства пользователей в безопасности", — заявил представитель биржи.Кто стоит за атакой: тень "Лазаруса"Хотя Binance официально не называет виновных, аналитики по блокчейну почти единодушны: след ведет в Северную Корею.Компания Ellipticподтвердила, что часть похищенных средств поступила на те же адреса, что и деньги от предыдущего взлома Bitget, который приписывают КНДР. Атака соответствует методам группировки TraderTraitor, связанной с Lazarus Group. TRM Labs также указывает на высокую степень сходства с северокорейскими атаками.Если версия подтвердится, это почти удвоит общую сумму криптоактивов, украденных КНДР за последние годы. По данным Elliptic, до этого инцидента северокорейские хакеры похитили более 6,5 миллиарда долларов.Последствия для пользователей: прорыв или кризис доверия?На первый взгляд, Binance сделала все, чтобы избежать паники. Биржа временно приостановила ввод и вывод средств, привлекла правоохранительные органы и партнеров по анализу блокчейна, а также пообещала возобновить работу в течение 48 часов.Более того, часть украденных активов удалось заморозить. По данным Elliptic, заморожено 2,84 миллиарда долларов. Это 44% от общей суммы, большая часть - USDT и USDC. Tether и Circle, эмитенты крупнейших стейблкоинов, оперативно заблокировали более 2,3 миллиарда долларов на связанных с атакой кошельках.Однако есть и тревожный нюанс. Бывший глава Binance Чанпэн Чжао (известный в криптосфере как CZ) признал, что после заморозки активов и использования фонда SAFU остается разрыв примерно в 2 миллиарда долларов. По его словам, часть этого разрыва может быть покрыта за счет акций SpaceX стоимостью более 1 миллиарда долларов, принадлежащих Binance."Остающийся разрыв все еще болезненный, но управляемый", — написал CZ в соцсети X.Фонд SAFU, который Binance называет главным инструментом защиты пользователей, оценивается примерно в 1 миллиард долларов и полностью хранится в биткоинах. Этого недостаточно, чтобы покрыть весь ущерб, но в сочетании с замороженными активами и средствами компании биржа рассчитывает закрыть брешь.Биржа пошатнулась, система устоялаРынок отреагировал мгновенно и болезненно. Биткоин опускался до 76 500 долларов, обновив шестинедельный минимум, а затем восстановился до 78 500 долларов. Ethereum потерял около 4%, а токен BNB — более 7%. Общая капитализация крипторынка снизилась на 3,3%, до 2,73 триллиона долларов.Однако эксперты призывают не драматизировать."По моей оценке, при отсутствии новых негативных сообщений возвращение выше 80 тысяч долларов за биткоин возможно в течение нескольких торговых сессий, устойчивое восстановление может потребовать нескольких недель", - говорит директор по стратегическим коммуникациям Bitbanker Кирилл Комаленков."Для рынка это удар по бирже, а не по системе. У FTX была дыра в балансе и неплатежеспособность, а здесь убыток, который крупнейшая площадка в состоянии закрыть сама", — добавляет старший аналитик "БКС Мир инвестиций" Сергей Потапов.Он напоминает, что реакция рынка — прежде всего сброс маржинальных позиций: ликвидации превысили 1,5 миллиарда долларов."В 2019 году у Binance украли 7 тысяч BTC, и та просадка отыгралась быстро. Сейчас эффект, скорее всего, тоже будет ограниченным", - считает эксперт.Похищенные биткоины вряд ли быстро появятся на рынке. Движение каждой монеты отслеживается в блокчейне, поэтому немалая часть может "лечь на дно" на годы. С ETH ситуация иная: их проще отмывать, поэтому давление на эфир может сохраниться.Новый взгляд на безопасностьАтака на Binance обнажила структурную проблему крипторынка: даже крупнейшая биржа с многомиллиардными резервами уязвима перед атакой через скомпрометированное устройство сотрудника. Пока же Binance завершает модернизацию систем безопасности и обещает опубликовать обновленный отчет Proof of Reserves после устранения последствий.Илон Маск отреагировал на инцидент философски, но с тревогой:"Агенты суперинтеллекта в какой-то момент будут делать это, чтобы получать валюту для себя, а не для людей".Заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю Евгений Машаров видит в произошедшем урок для России."Необходимо "задуматься о создании компенсационного фонда для компаний, которые встроятся в регуляторную систему под надзором Банка России, а также пересмотреть требования по собственным средствам для игроков криптоиндустрии", - считает он.Учатся жить, рискуяВзлом Binance вовсе не означает краха крипторынка, но его участники осознали то, о чем раньше не задумывались."Подобные взломы криптобирж происходят часто, поэтому в этом нет ничего из ряда вон выходящего. То, что мы видим сейчас — падение стоимости главных криптовалют — это временная реакция рынка на взлом крупной биржи", — резюмирует специалист юридической фирмы "Формула Согласия" Антон Чехов.Крипторынок в очередной раз доказал, что умеет восстанавливаться. Вопрос лишь в том, сколько еще таких "ограблений века" он сможет пережить, прежде чем доверие пользователей окончательно пошатнется.

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финансы, мировая экономика, binance, кндр, криптовалюта