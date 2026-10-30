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Московская биржа вводит запрет на короткие продажи акций МГКЛ
Московская биржа вводит запрет на короткие продажи акций МГКЛ - 30.10.2026, ПРАЙМ
Московская биржа вводит запрет на короткие продажи акций МГКЛ
Московская биржа с 3 ноября вводит запрет на короткие продажи акций МГКЛ, следует из сообщения торговой площадки. | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T17:28+0300
2026-10-30T17:28+0300
2026-10-30T17:28+0300
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Московская биржа с 3 ноября вводит запрет на короткие продажи акций МГКЛ, следует из сообщения торговой площадки.
"Решением ... НКЦ (Национального клирингового центра, входящего в состав Мосбиржи) … изменяются следующие риск-параметры на фондовом рынке и рынке депозитов: … с 03.11.2026 … новое значение признака запрета коротких продаж: "да", действующее ... "нет", - говорится в сообщении.
Акции МГКЛ стремительно падают с 26 октября и за неполные пять сессий суммарно подешевели уже на 52,4% - то есть более чем в два раза.
Ранее в пятницу стало известно, что МГКЛ допустила технический дефолт при выплате купона по выпуску облигаций объемом 1 миллиард рублей - 29 октября она должна была выплатить 21-й купон на общую сумму 24,66 миллиона рублей.
МГКЛ - группа компаний с диверсифицированным бизнесом, работающая на вторичном рынке высоколиквидных товаров. Акции материнской компании группы - ПАО "МГКЛ" - с декабря 2023 года обращаются на Московской бирже. В результате первичного публичного размещения акций (IPO) капитализация компании составила 3,17 миллиарда рублей.
ПАО "МГКЛ" управляет несколькими направлениями деятельности дочерних организаций: оказывает услуги ресейла в рамках розничной сети в Московском регионе и через крупные платформы в России, проводит оптовую скупку и переработку лома драгоценных металлов для поставки чистого золота в банки и производителям ювелирных изделий, выдает займы под залог ювелирных, меховых изделий и бытовой техники.
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рынок, акции, бизнес, мосбиржа
Рынок, Акции, Бизнес, Мосбиржа
Московская биржа вводит запрет на короткие продажи акций МГКЛ
Мосбиржа с 3 ноября вводит запрет на короткие продажи акций МГКЛ
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Московская биржа с 3 ноября вводит запрет на короткие продажи акций МГКЛ, следует из сообщения торговой площадки.
"Решением ... НКЦ (Национального клирингового центра, входящего в состав Мосбиржи) … изменяются следующие риск-параметры на фондовом рынке и рынке депозитов: … с 03.11.2026 … новое значение признака запрета коротких продаж: "да", действующее ... "нет", - говорится в сообщении.
Акции МГКЛ стремительно падают с 26 октября и за неполные пять сессий суммарно подешевели уже на 52,4% - то есть более чем в два раза.
Ранее в пятницу стало известно, что МГКЛ допустила технический дефолт при выплате купона по выпуску облигаций объемом 1 миллиард рублей - 29 октября она должна была выплатить 21-й купон на общую сумму 24,66 миллиона рублей.
МГКЛ - группа компаний с диверсифицированным бизнесом, работающая на вторичном рынке высоколиквидных товаров. Акции материнской компании группы - ПАО "МГКЛ" - с декабря 2023 года обращаются на Московской бирже. В результате первичного публичного размещения акций (IPO) капитализация компании составила 3,17 миллиарда рублей.
ПАО "МГКЛ" управляет несколькими направлениями деятельности дочерних организаций: оказывает услуги ресейла в рамках розничной сети в Московском регионе и через крупные платформы в России, проводит оптовую скупку и переработку лома драгоценных металлов для поставки чистого золота в банки и производителям ювелирных изделий, выдает займы под залог ювелирных, меховых изделий и бытовой техники.