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Биткоин обвалился после взлома крупнейшей криптобиржи

Биткоин обвалился после взлома крупнейшей криптобиржи - 30.10.2026, ПРАЙМ

Биткоин обвалился после взлома крупнейшей криптобиржи

Стоимость биткоина в ночь на пятницу опускается ниже 77 тысяч долларов на фоне сообщений о проблемах с безопасностью на крупнейшей в мире криптовалютной бирже... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T08:48+0300

2026-10-30T08:48+0300

2026-10-30T08:48+0300

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в ночь на пятницу опускается ниже 77 тысяч долларов на фоне сообщений о проблемах с безопасностью на крупнейшей в мире криптовалютной бирже Binance, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 03.31 мск дешевел на 4,23% за сутки - до 76 953 доллара. Ранее основатель биржи Binance Чанпэн Чжао сообщил, что площадка, по всей видимости, подверглась хакерской атаке, при этом средства пользователей находятся в безопасности. Биржа Binance заявила, что сумма замороженных активов из-за проблем с безопасностью превышает три миллиарда долларов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, binance, биткоин, рынок криптовалюты, криптовалюта