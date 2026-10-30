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Биткоин обвалился после взлома крупнейшей криптобиржи
Биткоин обвалился после взлома крупнейшей криптобиржи - 30.10.2026, ПРАЙМ
Биткоин обвалился после взлома крупнейшей криптобиржи
Стоимость биткоина в ночь на пятницу опускается ниже 77 тысяч долларов на фоне сообщений о проблемах с безопасностью на крупнейшей в мире криптовалютной бирже... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T08:48+0300
2026-10-30T08:48+0300
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в ночь на пятницу опускается ниже 77 тысяч долларов на фоне сообщений о проблемах с безопасностью на крупнейшей в мире криптовалютной бирже Binance, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 03.31 мск дешевел на 4,23% за сутки - до 76 953 доллара. Ранее основатель биржи Binance Чанпэн Чжао сообщил, что площадка, по всей видимости, подверглась хакерской атаке, при этом средства пользователей находятся в безопасности. Биржа Binance заявила, что сумма замороженных активов из-за проблем с безопасностью превышает три миллиарда долларов.
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финансы, binance, биткоин, рынок криптовалюты, криптовалюта
Финансы, Binance, Биткоин, рынок криптовалюты, криптовалюта
Биткоин обвалился после взлома крупнейшей криптобиржи
Цена биткоина опустилась ниже 77 тысяч долларов на сообщениях о хакерской атаке на Binance
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в ночь на пятницу опускается ниже 77 тысяч долларов на фоне сообщений о проблемах с безопасностью на крупнейшей в мире криптовалютной бирже Binance, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 03.31 мск дешевел на 4,23% за сутки - до 76 953 доллара.
Ранее основатель биржи Binance Чанпэн Чжао сообщил, что площадка, по всей видимости, подверглась хакерской атаке, при этом средства пользователей находятся в безопасности.
Биржа Binance заявила, что сумма замороженных активов из-за проблем с безопасностью превышает три миллиарда долларов.