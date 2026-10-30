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Биткоин дешевеет на сообщениях о хакерской атаке на биржу Binance
Биткоин дешевеет на сообщениях о хакерской атаке на биржу Binance - 30.10.2026, ПРАЙМ
Биткоин дешевеет на сообщениях о хакерской атаке на биржу Binance
Стоимость биткоина в ночь на пятницу снижается на фоне сообщений о возможной хакерской атаке на крупнейшую в мире криптовалютную биржу Binance, следует из... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T01:33+0300
2026-10-30T01:33+0300
2026-10-30T01:33+0300
финансы
рынок
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в ночь на пятницу снижается на фоне сообщений о возможной хакерской атаке на крупнейшую в мире криптовалютную биржу Binance, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 01.05 мск дешевел на 2,6% за сутки - до 78 670 доллара.
Ранее основатель биржи Binance Чанпэн Чжао сообщил, что площадка, по всей видимости, подверглась хакерской атаке, при этом средства пользователей находятся в безопасности.
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финансы, рынок, binance
Биткоин дешевеет на сообщениях о хакерской атаке на биржу Binance
Стоимость биткоина снижается на сообщениях о возможной хакерской атаке на биржу Binance
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в ночь на пятницу снижается на фоне сообщений о возможной хакерской атаке на крупнейшую в мире криптовалютную биржу Binance, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 01.05 мск дешевел на 2,6% за сутки - до 78 670 доллара.
Ранее основатель биржи Binance Чанпэн Чжао сообщил, что площадка, по всей видимости, подверглась хакерской атаке, при этом средства пользователей находятся в безопасности.