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Биткоин дешевеет на сообщениях о хакерской атаке на биржу Binance

Биткоин дешевеет на сообщениях о хакерской атаке на биржу Binance - 30.10.2026, ПРАЙМ

Биткоин дешевеет на сообщениях о хакерской атаке на биржу Binance

Стоимость биткоина в ночь на пятницу снижается на фоне сообщений о возможной хакерской атаке на крупнейшую в мире криптовалютную биржу Binance, следует из... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T01:33+0300

2026-10-30T01:33+0300

2026-10-30T01:33+0300

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в ночь на пятницу снижается на фоне сообщений о возможной хакерской атаке на крупнейшую в мире криптовалютную биржу Binance, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 01.05 мск дешевел на 2,6% за сутки - до 78 670 доллара. Ранее основатель биржи Binance Чанпэн Чжао сообщил, что площадка, по всей видимости, подверглась хакерской атаке, при этом средства пользователей находятся в безопасности.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, рынок, binance