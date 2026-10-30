https://1prime.ru/20261030/blindsight-874811490.html
Маск анонсировал возвращающее зрение устройство Blindsight
Маск анонсировал возвращающее зрение устройство Blindsight - 30.10.2026, ПРАЙМ
Маск анонсировал возвращающее зрение устройство Blindsight
Американский миллиардер Илон Маск заявил в пятницу, что его компания Neuralink представила новый продукт, получивший название Blindsight (англ. "слепой... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T12:56+0300
2026-10-30T12:56+0300
2026-10-30T12:57+0300
neuralink
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ВАШИНГТОН, 30 окт - ПРАЙМ. Американский миллиардер Илон Маск заявил в пятницу, что его компания Neuralink представила новый продукт, получивший название Blindsight (англ. "слепой взгляд"), который позволит лишенным зрения людям видеть мир. "Наш второй продукт называется Blindsight, и, как следует из названия, он позволит видеть даже тем, кто полностью слеп или никогда не видел. С технической точки зрения он готов. Осталось только получить одобрение регулирующих органов", - написал он в соцсети X. Миллиардер также напомнил и о другом продукте компании - устройстве Telepathy (англ. "телепатия"), которое было представлено в 2024 году. "Оно позволяет осуществлять высокоскоростную коммуникацию с компьютерами или людьми простым усилием мысли. Через несколько лет пропускная способность выходных данных значительно превысит скорость человеческой речи или набора текста", - описал Маск устройство. Более того, в комментариях к данной публикации миллиардер также пообщался с отцом, который спрашивал, могут ли продукты Neuralink помочь его маленькой дочери, страдающей эпилепсией. По словам миллиардера, уже представленные на рынке устройства могут справляться с некоторыми типами заболевания, несмотря на их "небольшую грубость".
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neuralink
Маск анонсировал возвращающее зрение устройство Blindsight
Маск представил возвращающее зрение устройство Blindsight от компании Neuralink
ВАШИНГТОН, 30 окт - ПРАЙМ. Американский миллиардер Илон Маск заявил в пятницу, что его компания Neuralink представила новый продукт, получивший название Blindsight (англ. "слепой взгляд"), который позволит лишенным зрения людям видеть мир.
"Наш второй продукт называется Blindsight, и, как следует из названия, он позволит видеть даже тем, кто полностью слеп или никогда не видел. С технической точки зрения он готов. Осталось только получить одобрение регулирующих органов", - написал он в соцсети X.
Миллиардер также напомнил и о другом продукте компании - устройстве Telepathy (англ. "телепатия"), которое было представлено в 2024 году.
"Оно позволяет осуществлять высокоскоростную коммуникацию с компьютерами или людьми простым усилием мысли. Через несколько лет пропускная способность выходных данных значительно превысит скорость человеческой речи или набора текста", - описал Маск устройство.
Более того, в комментариях к данной публикации миллиардер также пообщался с отцом, который спрашивал, могут ли продукты Neuralink помочь его маленькой дочери, страдающей эпилепсией. По словам миллиардера, уже представленные на рынке устройства могут справляться с некоторыми типами заболевания, несмотря на их "небольшую грубость".