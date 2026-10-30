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БРИКС является мотором глобального экономического роста, заявил Лавров

БРИКС является мотором глобального экономического роста, заявил Лавров - 30.10.2026, ПРАЙМ

БРИКС является мотором глобального экономического роста, заявил Лавров

БРИКС является мотором глобального экономического роста, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T15:39+0300

2026-10-30T15:39+0300

2026-10-30T15:39+0300

мировая экономика

санкт-петербург

сергей лавров

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. БРИКС является мотором глобального экономического роста, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Сегодня БРИКС является мотором глобального экономического роста. Достаточно отметить, что на объединение приходится 40% ВВП планеты по паритету покупательной способности и 23% общего объема всемирной торговли. Товарооборот между самими государствами-участниками уже достиг 1,2 триллиона долларов", - сказал министр в своем видеообращении к организаторам и участникам Делового межрегионального форума БРИКС. Лавров подчеркнул, что, несмотря на турбулентную геополитическую ситуацию, государства мирового большинства проявляют неподдельный интерес к наращиванию разноплановых связей. При этом, по его словам, важно не останавливаться на достигнутом, продолжать совместно работать над дальнейшим задействованием богатого потенциала взаимовыгодного сотрудничества. "На стимулирование такой работы нацелены российские инициативы по формированию устойчивых к внешним шокам механизмов международных расчетов, запуску Новой инвестиционной платформы для привлечения капитала в ключевые отрасли экономики государств БРИКС, Глобального Юга и Востока в целом", - добавил Лавров. Министр выразил уверенность в том, что форум пройдет в традиционно конструктивном ключе, поспособствует установлению новых и укреплению уже сложившихся деловых контактов, поддержанию атмосферы дружбы, взаимопонимания и партнерства. "А обширная культурная программа позволит участникам ближе познакомиться с богатейшим историческим и культурным наследием Санкт-Петербурга - уникального "музея под открытым небом". Желаю вам плодотворных дискуссий", - резюмировал Лавров.

санкт-петербург

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мировая экономика, санкт-петербург, сергей лавров