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Британия готовит диверсии против российских танкеров, заявил Патрушев

Британия готовит диверсии против российских танкеров, заявил Патрушев - 30.10.2026, ПРАЙМ

Британия готовит диверсии против российских танкеров, заявил Патрушев

Великобритания и ряд иных стран НАТО могут готовить диверсии против танкеров с российским дизельным топливом, считает помощник президента РФ, председатель... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T00:17+0300

2026-10-30T00:17+0300

2026-10-30T00:17+0300

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Великобритания и ряд иных стран НАТО могут готовить диверсии против танкеров с российским дизельным топливом, считает помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. По его словам, главное оружие британцев в Мировом океане еще со времен капера Фрэнсиса Дрейка — не пушки и корабли, а подлость и вероломство. И сегодня от британцев можно ожидать самых одиозных и искусно организованных провокаций, отметил Патрушев. "В частности, против российско-американской договоренности по поставкам дизельного топлива, которые, конечно же, Лондон не устраивают. Я не сомневаюсь, что в британских и натовских штабах уже готовятся диверсии против танкеров с российским дизелем", - сказал помощник президента РФ в интервью "Российской газете" по случаю 330-летия Военно-морского флота России. Такие риски у России постоянно находятся в поле зрения, добавил Патрушев. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. После этого Трамп снова выразил недовольство неготовностью Владимира Зеленского к мирным договоренностям и его нежеланием прекратить удары по российским НПЗ. Он заявил, что Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией. Как сообщал вице-премьер РФ Александр Новак, киевский режим не демонстрирует движения в сторону энергетического перемирия, атаковал 14 октября нефтеперерабатывающие заводы в Саратовской и Рязанской областях. Зеленский публично возмущался из-за договоренностей России и США по дизтопливу, а позднее и вовсе заявил, что якобы запрещал удары по российским НПЗ, но теперь этого запрета нет.

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россия, сша, великобритания, лондон, николай патрушев, дональд трамп, владимир путин, нпз, нато