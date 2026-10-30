Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Британия готовит диверсии против российских танкеров, заявил Патрушев - 30.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261030/britanija-874789164.html
Британия готовит диверсии против российских танкеров, заявил Патрушев
Британия готовит диверсии против российских танкеров, заявил Патрушев - 30.10.2026, ПРАЙМ
Британия готовит диверсии против российских танкеров, заявил Патрушев
Великобритания и ряд иных стран НАТО могут готовить диверсии против танкеров с российским дизельным топливом, считает помощник президента РФ, председатель... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T00:17+0300
2026-10-30T00:17+0300
россия
сша
великобритания
лондон
николай патрушев
дональд трамп
владимир путин
нпз
нато
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874789164.jpg?1793308661
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Великобритания и ряд иных стран НАТО могут готовить диверсии против танкеров с российским дизельным топливом, считает помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. По его словам, главное оружие британцев в Мировом океане еще со времен капера Фрэнсиса Дрейка — не пушки и корабли, а подлость и вероломство. И сегодня от британцев можно ожидать самых одиозных и искусно организованных провокаций, отметил Патрушев. "В частности, против российско-американской договоренности по поставкам дизельного топлива, которые, конечно же, Лондон не устраивают. Я не сомневаюсь, что в британских и натовских штабах уже готовятся диверсии против танкеров с российским дизелем", - сказал помощник президента РФ в интервью "Российской газете" по случаю 330-летия Военно-морского флота России. Такие риски у России постоянно находятся в поле зрения, добавил Патрушев. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. После этого Трамп снова выразил недовольство неготовностью Владимира Зеленского к мирным договоренностям и его нежеланием прекратить удары по российским НПЗ. Он заявил, что Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией. Как сообщал вице-премьер РФ Александр Новак, киевский режим не демонстрирует движения в сторону энергетического перемирия, атаковал 14 октября нефтеперерабатывающие заводы в Саратовской и Рязанской областях. Зеленский публично возмущался из-за договоренностей России и США по дизтопливу, а позднее и вовсе заявил, что якобы запрещал удары по российским НПЗ, но теперь этого запрета нет.
сша
великобритания
лондон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, великобритания, лондон, николай патрушев, дональд трамп, владимир путин, нпз, нато
РОССИЯ, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛОНДОН, Николай Патрушев, Дональд Трамп, Владимир Путин, НПЗ, НАТО
00:17 30.10.2026
 
Британия готовит диверсии против российских танкеров, заявил Патрушев

Патрушев: Британия и НАТО готовят диверсии против танкеров с российским дизтопливом

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Великобритания и ряд иных стран НАТО могут готовить диверсии против танкеров с российским дизельным топливом, считает помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
По его словам, главное оружие британцев в Мировом океане еще со времен капера Фрэнсиса Дрейка — не пушки и корабли, а подлость и вероломство. И сегодня от британцев можно ожидать самых одиозных и искусно организованных провокаций, отметил Патрушев.
"В частности, против российско-американской договоренности по поставкам дизельного топлива, которые, конечно же, Лондон не устраивают. Я не сомневаюсь, что в британских и натовских штабах уже готовятся диверсии против танкеров с российским дизелем", - сказал помощник президента РФ в интервью "Российской газете" по случаю 330-летия Военно-морского флота России.
Такие риски у России постоянно находятся в поле зрения, добавил Патрушев.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. После этого Трамп снова выразил недовольство неготовностью Владимира Зеленского к мирным договоренностям и его нежеланием прекратить удары по российским НПЗ. Он заявил, что Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией.
Как сообщал вице-премьер РФ Александр Новак, киевский режим не демонстрирует движения в сторону энергетического перемирия, атаковал 14 октября нефтеперерабатывающие заводы в Саратовской и Рязанской областях. Зеленский публично возмущался из-за договоренностей России и США по дизтопливу, а позднее и вовсе заявил, что якобы запрещал удары по российским НПЗ, но теперь этого запрета нет.
 
РОССИЯСШАВЕЛИКОБРИТАНИЯЛОНДОННиколай ПатрушевДональд ТрампВладимир ПутинНПЗНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала