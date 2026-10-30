https://1prime.ru/20261030/britanija-874789164.html
Британия готовит диверсии против российских танкеров, заявил Патрушев
Британия готовит диверсии против российских танкеров, заявил Патрушев - 30.10.2026, ПРАЙМ
Британия готовит диверсии против российских танкеров, заявил Патрушев
Великобритания и ряд иных стран НАТО могут готовить диверсии против танкеров с российским дизельным топливом, считает помощник президента РФ, председатель... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T00:17+0300
2026-10-30T00:17+0300
2026-10-30T00:17+0300
россия
сша
великобритания
лондон
николай патрушев
дональд трамп
владимир путин
нпз
нато
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874789164.jpg?1793308661
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Великобритания и ряд иных стран НАТО могут готовить диверсии против танкеров с российским дизельным топливом, считает помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
По его словам, главное оружие британцев в Мировом океане еще со времен капера Фрэнсиса Дрейка — не пушки и корабли, а подлость и вероломство. И сегодня от британцев можно ожидать самых одиозных и искусно организованных провокаций, отметил Патрушев.
"В частности, против российско-американской договоренности по поставкам дизельного топлива, которые, конечно же, Лондон не устраивают. Я не сомневаюсь, что в британских и натовских штабах уже готовятся диверсии против танкеров с российским дизелем", - сказал помощник президента РФ в интервью "Российской газете" по случаю 330-летия Военно-морского флота России.
Такие риски у России постоянно находятся в поле зрения, добавил Патрушев.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. После этого Трамп снова выразил недовольство неготовностью Владимира Зеленского к мирным договоренностям и его нежеланием прекратить удары по российским НПЗ. Он заявил, что Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией.
Как сообщал вице-премьер РФ Александр Новак, киевский режим не демонстрирует движения в сторону энергетического перемирия, атаковал 14 октября нефтеперерабатывающие заводы в Саратовской и Рязанской областях. Зеленский публично возмущался из-за договоренностей России и США по дизтопливу, а позднее и вовсе заявил, что якобы запрещал удары по российским НПЗ, но теперь этого запрета нет.
сша
великобритания
лондон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, великобритания, лондон, николай патрушев, дональд трамп, владимир путин, нпз, нато
РОССИЯ, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛОНДОН, Николай Патрушев, Дональд Трамп, Владимир Путин, НПЗ, НАТО
Британия готовит диверсии против российских танкеров, заявил Патрушев
Патрушев: Британия и НАТО готовят диверсии против танкеров с российским дизтопливом
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Великобритания и ряд иных стран НАТО могут готовить диверсии против танкеров с российским дизельным топливом, считает помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
По его словам, главное оружие британцев в Мировом океане еще со времен капера Фрэнсиса Дрейка — не пушки и корабли, а подлость и вероломство. И сегодня от британцев можно ожидать самых одиозных и искусно организованных провокаций, отметил Патрушев.
"В частности, против российско-американской договоренности по поставкам дизельного топлива, которые, конечно же, Лондон не устраивают. Я не сомневаюсь, что в британских и натовских штабах уже готовятся диверсии против танкеров с российским дизелем", - сказал помощник президента РФ в интервью "Российской газете" по случаю 330-летия Военно-морского флота России.
Такие риски у России постоянно находятся в поле зрения, добавил Патрушев.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. После этого Трамп снова выразил недовольство неготовностью Владимира Зеленского к мирным договоренностям и его нежеланием прекратить удары по российским НПЗ. Он заявил, что Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией.
Как сообщал вице-премьер РФ Александр Новак, киевский режим не демонстрирует движения в сторону энергетического перемирия, атаковал 14 октября нефтеперерабатывающие заводы в Саратовской и Рязанской областях. Зеленский публично возмущался из-за договоренностей России и США по дизтопливу, а позднее и вовсе заявил, что якобы запрещал удары по российским НПЗ, но теперь этого запрета нет.