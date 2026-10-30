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Вице-премьер Чернышенко будет отвечать за цифровое развитие

Вице-премьер Чернышенко будет отвечать за цифровое развитие - 30.10.2026, ПРАЙМ

Вице-премьер Чернышенко будет отвечать за цифровое развитие

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко будет отвечать за цифровое развитие и госполитику в сфере применения технологий искусственного интеллекта, также в его ведении... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T17:58+0300

2026-10-30T17:58+0300

2026-10-30T17:58+0300

технологии

россия

дмитрий чернышенко

михаил мишустин

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко будет отвечать за цифровое развитие и госполитику в сфере применения технологий искусственного интеллекта, также в его ведении будет реализация трех нацпроектов, сообщила пресс-служба кабмина. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами после перестановок в кабмине. "Вице-премьер Дмитрий Чернышенко... уполномочен отвечать за цифровое преобразование государственного управления за исключением осуществления контрольно-надзорной деятельности в указанной сфере, цифровое развитие, включая создание условий для цифрового преобразования отраслей экономики и социальной сферы, государственную политику в сфере внедрения, развития и применения технологий искусственного интеллекта", - говорится в сообщении. Помимо этого, Чернышенко будет осуществлять кураторство над национальными проектами "Молодежь и дети", "Туризм и гостеприимство", "Экономика данных и цифровая трансформация государства". Кроме того, в его ведении будет реализация государственных программ, федеральных проектов, межгосударственных и отраслевых программ, а также инновационных проектов государственного значения в сфере информационных технологий и связи, вопросы государственной политики в области связи, госрегулирование в сфере формирования государственных информационных ресурсов, формирование спроса в виде долгосрочного заказа на гражданскую продукцию радиоэлектронной промышленности, государственное регулирование тарифов субъектов естественных монополий в сфере связи. "В числе министерств и ведомств, которые уполномочен курировать Дмитрий Чернышенко - Министерство цифрового развития и Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Также он будет координировать деятельность АНО "Цифровая экономика", - добавили в пресс-службе кабмина.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, дмитрий чернышенко, михаил мишустин