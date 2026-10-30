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Chevron за три квартала увеличила чистую прибыль в 2,5 раза - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Chevron за три квартала увеличила чистую прибыль в 2,5 раза
Chevron за три квартала увеличила чистую прибыль в 2,5 раза - 30.10.2026, ПРАЙМ
Chevron за три квартала увеличила чистую прибыль в 2,5 раза
Американская нефтегазовая компания Chevron по итогам первых трех кварталов 2026 года увеличила чистую прибыль, приходящуюся на головную компанию, в 2,5 раза в... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T14:59+0300
2026-10-30T14:59+0300
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Американская нефтегазовая компания Chevron по итогам первых трех кварталов 2026 года увеличила чистую прибыль, приходящуюся на головную компанию, в 2,5 раза в годовом выражении – до 24,206 миллиарда долларов, сообщает компания. Разводненная прибыль в пересчете на акцию увеличилась до 12,26 доллара с 5,27 доллара годом ранее. Общая выручка возросла на 31,2% - до 186,46 миллиарда долларов. В сегменте upstream (разведка и добыча) прибыль увеличилась в 1,8 раза, до 17,789 миллиарда долларов, в downstream (переработка и сбыт) – выросла в 4 раза, до 8,982 миллиарда. Объем добычи Chevron в отчетном периоде увеличился на 9,9% в годовом выражении, до 3,97 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки. В третьем квартале прибыль головной компании выросла практически в 3 раза в годовом выражении, до 9,924 миллиарда долларов, разводненная прибыль на акцию возросла до 5,06 доллара с 1,82 доллара год назад. Скорректированная разводненная прибыль на акцию составила 5,28 доллара при прогнозе в 4,88 доллара. Квартальная выручка Chevron увеличилась на 36,3% - до 67,798 миллиарда долларов при прогнозе в 60,55 миллиарда. В сегменте upstream прибыль выросла в 1,7 раза, до 5,698 миллиарда долларов, в downstream она выросла в 4,3 раза, до 4,931 миллиарда долларов. При этом объем добычи Chevron в третьем квартале сократился на 2,6% и составил 3,98 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки. До открытия торгов пятницы акции компании дорожают в США на 1,4%. Chevron - вторая по величине нефтегазовая компания США. Корпорация работает более чем в 180 странах.
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сша, chevron
США, Chevron
14:59 30.10.2026
 
Chevron за три квартала увеличила чистую прибыль в 2,5 раза

Chevron в III квартале увеличила чистую прибыль в 2,5 раза, до 24,206 миллиарда долларов

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Американская нефтегазовая компания Chevron по итогам первых трех кварталов 2026 года увеличила чистую прибыль, приходящуюся на головную компанию, в 2,5 раза в годовом выражении – до 24,206 миллиарда долларов, сообщает компания.
Разводненная прибыль в пересчете на акцию увеличилась до 12,26 доллара с 5,27 доллара годом ранее. Общая выручка возросла на 31,2% - до 186,46 миллиарда долларов.
В сегменте upstream (разведка и добыча) прибыль увеличилась в 1,8 раза, до 17,789 миллиарда долларов, в downstream (переработка и сбыт) – выросла в 4 раза, до 8,982 миллиарда. Объем добычи Chevron в отчетном периоде увеличился на 9,9% в годовом выражении, до 3,97 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.
В третьем квартале прибыль головной компании выросла практически в 3 раза в годовом выражении, до 9,924 миллиарда долларов, разводненная прибыль на акцию возросла до 5,06 доллара с 1,82 доллара год назад. Скорректированная разводненная прибыль на акцию составила 5,28 доллара при прогнозе в 4,88 доллара. Квартальная выручка Chevron увеличилась на 36,3% - до 67,798 миллиарда долларов при прогнозе в 60,55 миллиарда.
В сегменте upstream прибыль выросла в 1,7 раза, до 5,698 миллиарда долларов, в downstream она выросла в 4,3 раза, до 4,931 миллиарда долларов. При этом объем добычи Chevron в третьем квартале сократился на 2,6% и составил 3,98 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.
До открытия торгов пятницы акции компании дорожают в США на 1,4%.
Chevron - вторая по величине нефтегазовая компания США. Корпорация работает более чем в 180 странах.
 
СШАChevron
 
 
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