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Число продавцов, получающих заказы через "Алису AI", выросло в 1,5 раза

Число продавцов, получающих заказы через "Алису AI", выросло в 1,5 раза - 30.10.2026, ПРАЙМ

Число продавцов, получающих заказы через "Алису AI", выросло в 1,5 раза

Число продавцов, получающих заказы через поисковик "Яндекса" и чат с "Алисой AI", в июле-сентябре выросло в полтора раза по сравнению с предшествовавшим... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T08:53+0300

2026-10-30T08:53+0300

2026-10-30T09:22+0300

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Число продавцов, получающих заказы через поисковик "Яндекса" и чат с "Алисой AI", в июле-сентябре выросло в полтора раза по сравнению с предшествовавшим кварталом, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. "К концу сентября количество партнеров, подключившихся к открытой инфраструктуре YCP, достигло почти 9 тысяч. Число продавцов, которые получают заказы из поиска и чата с "Алисой AI" после подключения к протоколу, - выросло в третьем квартале на 51% по сравнению с предыдущим", - говорится в сообщении. Также за третий квартал на 58% увеличилось число интернет-магазинов с продажами, работающих через "Яндекс KIT" - платформу для запуска сайта магазина с логистикой под ключ. На "Яндекс Маркете" число активных продавцов к концу сентября выросло на 4% по сравнению с июнем. Активными компания считает партнеров, совершивших хотя бы одну продажу за последний месяц.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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