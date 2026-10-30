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Число продавцов, получающих заказы через "Алису AI", выросло в 1,5 раза - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Число продавцов, получающих заказы через "Алису AI", выросло в 1,5 раза
Число продавцов, получающих заказы через "Алису AI", выросло в 1,5 раза - 30.10.2026, ПРАЙМ
Число продавцов, получающих заказы через "Алису AI", выросло в 1,5 раза
Число продавцов, получающих заказы через поисковик "Яндекса" и чат с "Алисой AI", в июле-сентябре выросло в полтора раза по сравнению с предшествовавшим... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T08:53+0300
2026-10-30T09:22+0300
бизнес
россия
яндекс
яндекс маркет
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Число продавцов, получающих заказы через поисковик "Яндекса" и чат с "Алисой AI", в июле-сентябре выросло в полтора раза по сравнению с предшествовавшим кварталом, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. "К концу сентября количество партнеров, подключившихся к открытой инфраструктуре YCP, достигло почти 9 тысяч. Число продавцов, которые получают заказы из поиска и чата с "Алисой AI" после подключения к протоколу, - выросло в третьем квартале на 51% по сравнению с предыдущим", - говорится в сообщении. Также за третий квартал на 58% увеличилось число интернет-магазинов с продажами, работающих через "Яндекс KIT" - платформу для запуска сайта магазина с логистикой под ключ. На "Яндекс Маркете" число активных продавцов к концу сентября выросло на 4% по сравнению с июнем. Активными компания считает партнеров, совершивших хотя бы одну продажу за последний месяц.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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бизнес, россия, яндекс, яндекс маркет
Бизнес, РОССИЯ, Яндекс, Яндекс Маркет
08:53 30.10.2026 (обновлено: 09:22 30.10.2026)
 
Число продавцов, получающих заказы через "Алису AI", выросло в 1,5 раза

Число продавцов, получающих заказы через поисковик и ИИ-чат "Яндекса", выросло в 1,5 раза

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Число продавцов, получающих заказы через поисковик "Яндекса" и чат с "Алисой AI", в июле-сентябре выросло в полтора раза по сравнению с предшествовавшим кварталом, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
"К концу сентября количество партнеров, подключившихся к открытой инфраструктуре YCP, достигло почти 9 тысяч. Число продавцов, которые получают заказы из поиска и чата с "Алисой AI" после подключения к протоколу, - выросло в третьем квартале на 51% по сравнению с предыдущим", - говорится в сообщении.
Также за третий квартал на 58% увеличилось число интернет-магазинов с продажами, работающих через "Яндекс KIT" - платформу для запуска сайта магазина с логистикой под ключ.
На "Яндекс Маркете" число активных продавцов к концу сентября выросло на 4% по сравнению с июнем. Активными компания считает партнеров, совершивших хотя бы одну продажу за последний месяц.
 
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