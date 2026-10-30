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На Чукотке завершили топливный завоз

На Чукотке завершили топливный завоз - 30.10.2026, ПРАЙМ

На Чукотке завершили топливный завоз

Топливный завоз в населенные пункты Чукотского автономного округа в этом году завершен, в регион доставили 183,9 тысячи тонн нефтепродуктов, сообщает... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T09:26+0300

2026-10-30T09:26+0300

2026-10-30T09:26+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 30 окт – ПРАЙМ. Топливный завоз в населенные пункты Чукотского автономного округа в этом году завершен, в регион доставили 183,9 тысячи тонн нефтепродуктов, сообщает правительство региона. "Топливная навигация 2026 года на Чукотке завершена. Все населенные пункты округа обеспечены топливом в полном объеме. В округ доставлено 183,9 тысячи тонн нефтепродуктов. Из них 147,5 тысячи тонн дизельного топлива, 31,2 тысячи тонн авиатоплива ТС-1 и 5,2 тысячи тонн бензина", - говорится в сообщении. Для энергоцентра в Билибино "Чукотснаб" отдельно доставил 18 тысяч тонн дизельного топлива. По данным правительства, объем завоза нефтепродуктов вырос в сравнении с 2025 годом, когда на Чукотку доставили 175 тысяч тонн. Власти добавляют, что завоз шел по графику. Второй год подряд его выполняет "Чукотснаб" совместно с единым морским оператором. "Чукотаэросбыт" дополнительно завозит авиатопливо для своих нужд. В марте 2025 года правительство РФ назначило единого морского оператора Северного завоза - им определено акционерное общество "Росатом Арктика". Пилотный проект реализуют на Чукотке.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, чукотка, росатом