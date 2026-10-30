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Чистая прибыль CNOOC Limited в I квартале выросла на 16,8%

Чистая прибыль CNOOC Limited в I квартале выросла на 16,8% - 30.10.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль CNOOC Limited в I квартале выросла на 16,8%

Китайская нефтяная компания CNOOC Limited сообщила о росте за первые три квартала года чистой прибыли, приходящейся на акционеров, на 16,8% в годовом выражении, | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T14:28+0300

2026-10-30T14:28+0300

2026-10-30T14:28+0300

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Китайская нефтяная компания CNOOC Limited сообщила о росте за первые три квартала года чистой прибыли, приходящейся на акционеров, на 16,8% в годовом выражении, до 119,118 миллиарда юаней (примерно 17,8 миллиарда долларов), говорится в отчетности компании. Базовая прибыль на акцию поднялась до 2,51 юаня (0,38 доллара) с 2,14 юаня годом ранее. Выручка поднялась на 13,8%, до 355,574 миллиарда юаней (53,3 миллиарда долларов). Выручка от продажи нефти и газа поднялась на 19,5%, до 305,354 миллиарда юаней (45,7 миллиарда долларов). Нефтегазовая добыча поднялась на 2,7%, до 593,7 миллиона баррелей нефтяного эквивалента, в том числе добыча в Китае на 1,9% в годовом выражении, до 408,5 миллиона, за рубежом - на 4,3%, до 185,1 миллиона. В третьем квартале приходящаяся на акционеров чистая прибыль поднялась на 2,7% в годовом выражении, до 33,3 миллиарда юаней (5 миллиардов долларов). Базовая прибыль на акцию выросла до 0,7 юаня (0,105 доллара) с 0,68 юаня в третьем квартале прошлого года. Общая выручка за эти три месяца увеличилась на 7,6%, до 112,914 миллиарда юаней (16,9 миллиарда долларов), отдельно выручка от продажи нефти и газа поднялась на 18,5% в годовом выражении, до 99,268 миллиарда юаней (14,9 миллиарда долларов). Квартальная нефтегазовая добыча поднялась на 0,6%, до 194,9 миллиона баррелей нефтяного эквивалента, в том числе добыча в Китае сократилась на 0,7% в годовом выражении, до 133,4 миллиона, за рубежом - выросла на 3,7%, до 61,5 миллиона. CNOOC Limited - крупнейшая нефтегазодобывающая компания на шельфе в Китае. 62,13% компании принадлежит China National Offshore Oil Corporation. Входит в число крупнейших нефтегазовых компаний Китая наряду с Petro China и Sinopec. Основана в 1982 году, штаб-квартира находится в Пекине. CNOOC занимается добычей, переработкой и сбытом нефти и природного газа в шельфовой части Китая и за рубежом.

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