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Глава ЕЦБ Лагард кажется измученной проблемами ЕС, заявил Дмитриев - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Глава ЕЦБ Лагард кажется измученной проблемами ЕС, заявил Дмитриев
Глава ЕЦБ Лагард кажется измученной проблемами ЕС, заявил Дмитриев - 30.10.2026, ПРАЙМ
Глава ЕЦБ Лагард кажется измученной проблемами ЕС, заявил Дмитриев
Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард, заявившая о своей отставке с двумя пластырями на лице, кажется измученной проблемами Евросоюза и его... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T02:12+0300
2026-10-30T02:12+0300
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард, заявившая о своей отставке с двумя пластырями на лице, кажется измученной проблемами Евросоюза и его неверными решениями, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. ЕЦБ сообщил в четверг, что нынешняя глава регулятора Кристин Лагард подает в отставку и покинет пост 7 февраля. Лагард со своей стороны подтвердила информацию о досрочной отставке в своем аккаунте в соцсети Х. Позднее она сообщила, что перенесла операцию по удалению "небольшого рака кожи", отметив, что пластыри на ее лице связаны с проведенной ранее на этой неделе "небольшой операцией". "Даже Кристин Лагард кажется измученной неверными решениями ЕС и его проблемами", - написал Дмитриев в соцсети X, комментируя видеообращение Лагард, на котором видны пластыри. Лагард возглавляет ЕЦБ с ноября 2019 года. Ее восьмилетний срок полномочий должен был завершиться 31 октября 2027 года, поэтому уход состоится почти на девять месяцев раньше. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что Лагард может возглавить Всемирный экономический форум. Среди возможных кандидатов на пост главы ЕЦБ назывались бывший глава Центрального банка Нидерландов Клаас Кнот и экс-глава Банка Испании Пабло Эрнандес де Кос.
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финансы, мировая экономика, нидерланды, кристин лагард, кирилл дмитриев, ецб, ес, рфпи
Финансы, Мировая экономика, НИДЕРЛАНДЫ, Кристин Лагард, Кирилл Дмитриев, ЕЦБ, ЕС, РФПИ
02:12 30.10.2026
 
Глава ЕЦБ Лагард кажется измученной проблемами ЕС, заявил Дмитриев

Дмитриев: глава ЕЦБ Лагард кажется измученной неверными решениями ЕС

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард, заявившая о своей отставке с двумя пластырями на лице, кажется измученной проблемами Евросоюза и его неверными решениями, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
ЕЦБ сообщил в четверг, что нынешняя глава регулятора Кристин Лагард подает в отставку и покинет пост 7 февраля. Лагард со своей стороны подтвердила информацию о досрочной отставке в своем аккаунте в соцсети Х. Позднее она сообщила, что перенесла операцию по удалению "небольшого рака кожи", отметив, что пластыри на ее лице связаны с проведенной ранее на этой неделе "небольшой операцией".
"Даже Кристин Лагард кажется измученной неверными решениями ЕС и его проблемами", - написал Дмитриев в соцсети X, комментируя видеообращение Лагард, на котором видны пластыри.
Лагард возглавляет ЕЦБ с ноября 2019 года. Ее восьмилетний срок полномочий должен был завершиться 31 октября 2027 года, поэтому уход состоится почти на девять месяцев раньше.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что Лагард может возглавить Всемирный экономический форум. Среди возможных кандидатов на пост главы ЕЦБ назывались бывший глава Центрального банка Нидерландов Клаас Кнот и экс-глава Банка Испании Пабло Эрнандес де Кос.
 
ФинансыМировая экономикаНИДЕРЛАНДЫКристин ЛагардКирилл ДмитриевЕЦБЕСРФПИ
 
 
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