https://1prime.ru/20261030/egipet-874790195.html

Египет завершит подготовку обоснования логистического хаба в течение года

Египет завершит подготовку обоснования логистического хаба в течение года - 30.10.2026, ПРАЙМ

Египет завершит подготовку обоснования логистического хаба в течение года

Власти Египта планируют завершить подготовку финансово-экономического обоснования проекта логистического хаба в течение года, после этого начнется его... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T01:51+0300

2026-10-30T01:51+0300

2026-10-30T01:51+0300

россия

газ

египет

москва

абдель фаттах ас-сиси

владимир путин

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874790195.jpg?1793314276

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Власти Египта планируют завершить подготовку финансово-экономического обоснования проекта логистического хаба в течение года, после этого начнется его практическая реализация, заявил министр снабжения и внутренней торговли страны Шериф Фарук. Накануне Фарук заявлял, что Египет как крупный импортер российского зерна изучает возможность создания логистического хаба для зерна и других товаров. "Президент Абдель Фаттах ас-Сиси и президент Владимир Путин полностью согласны в вопросе создания этого логистического хаба. Мы прокладываем путь для российских инвесторов и российского опыта. Сейчас мы находимся в процессе подготовки финансово-экономического обоснования и рассчитываем завершить его в течение одного года", - сказал Фарук газете "Известия". По его словам, после завершения работы над обоснованием начнется практическая реализация проекта. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка прошли в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

египет

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, газ, египет, москва, абдель фаттах ас-сиси, владимир путин