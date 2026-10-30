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Египет завершит подготовку обоснования логистического хаба в течение года
Египет завершит подготовку обоснования логистического хаба в течение года - 30.10.2026, ПРАЙМ
Египет завершит подготовку обоснования логистического хаба в течение года
Власти Египта планируют завершить подготовку финансово-экономического обоснования проекта логистического хаба в течение года, после этого начнется его... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T01:51+0300
2026-10-30T01:51+0300
2026-10-30T01:51+0300
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Власти Египта планируют завершить подготовку финансово-экономического обоснования проекта логистического хаба в течение года, после этого начнется его практическая реализация, заявил министр снабжения и внутренней торговли страны Шериф Фарук.
Накануне Фарук заявлял, что Египет как крупный импортер российского зерна изучает возможность создания логистического хаба для зерна и других товаров.
"Президент Абдель Фаттах ас-Сиси и президент Владимир Путин полностью согласны в вопросе создания этого логистического хаба. Мы прокладываем путь для российских инвесторов и российского опыта. Сейчас мы находимся в процессе подготовки финансово-экономического обоснования и рассчитываем завершить его в течение одного года", - сказал Фарук газете "Известия". По его словам, после завершения работы над обоснованием начнется практическая реализация проекта.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка прошли в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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россия, газ, египет, москва, абдель фаттах ас-сиси, владимир путин
РОССИЯ, Газ, ЕГИПЕТ, МОСКВА, Абдель Фаттах ас-Сиси, Владимир Путин
Египет завершит подготовку обоснования логистического хаба в течение года
Египет завершит подготовку обоснования проекта логистического хаба в течение года
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Власти Египта планируют завершить подготовку финансово-экономического обоснования проекта логистического хаба в течение года, после этого начнется его практическая реализация, заявил министр снабжения и внутренней торговли страны Шериф Фарук.
Накануне Фарук заявлял, что Египет как крупный импортер российского зерна изучает возможность создания логистического хаба для зерна и других товаров.
"Президент Абдель Фаттах ас-Сиси и президент Владимир Путин полностью согласны в вопросе создания этого логистического хаба. Мы прокладываем путь для российских инвесторов и российского опыта. Сейчас мы находимся в процессе подготовки финансово-экономического обоснования и рассчитываем завершить его в течение одного года", - сказал Фарук газете "Известия". По его словам, после завершения работы над обоснованием начнется практическая реализация проекта.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка прошли в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.