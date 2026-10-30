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Асафов: ЕК не определяет энергетическую политику суверенных стран - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Асафов: ЕК не определяет энергетическую политику суверенных стран
Асафов: ЕК не определяет энергетическую политику суверенных стран - 30.10.2026, ПРАЙМ
Асафов: ЕК не определяет энергетическую политику суверенных стран
Еврокомиссия не определяет энергетическую политику суверенных стран, а объективная реальность говорит о неизбежности сотрудничества в сфере углеводородов,... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T01:17+0300
2026-10-30T01:17+0300
газ
европа
украина
урсула фон дер ляйен
ек
госдума
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Еврокомиссия не определяет энергетическую политику суверенных стран, а объективная реальность говорит о неизбежности сотрудничества в сфере углеводородов, считает депутат Госдумы, политолог Александр Асафов. "Заявления представителей Еврокомиссии всегда довольно категоричны, но стоит напомнить, что они не определяют суверенную политику отдельных стран. Никто не может сказать, когда проект возможно восстановить, но из прогнозов очевидно, что для многих стран Европы это важно... Сама объективная реальность говорит о том, что сотрудничество в сфере углеводородов неизбежно. А категоричные высказывания направлены на декларацию антироссийской позиции", - сказал "Ленте.ру" Асафов. По его словам, ЕК пытается послать сигнал отдельным странам о недопустимости реанимации проекта. Многие эксперты, отмечает он, сходятся во мнении, что на рынке углеводородов предложение не превышает спрос, и газ, необходимый Европе, объективно сложно откуда-то взять. "Сама объективная реальность говорит о том, что сотрудничество в сфере углеводородов неизбежно. А категоричные высказывания направлены на декларацию антироссийской позиции", - сказал депутат. Ранее представитель Еврокомиссии Паула Пиньо, отвечая на вопрос о импорте российского газа и поставках по "Северному потоку" после урегулирования на Украине, сослалась на заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о том, что запрет на поставки сохранится до окончания украинского конфликта.
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газ, европа, украина, урсула фон дер ляйен, ек, госдума
Газ, ЕВРОПА, УКРАИНА, Урсула фон дер Ляйен, ЕК, Госдума
01:17 30.10.2026
 
Асафов: ЕК не определяет энергетическую политику суверенных стран

Депутат Асафов: ЕК не определяет энергетическую политику суверенных стран

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Еврокомиссия не определяет энергетическую политику суверенных стран, а объективная реальность говорит о неизбежности сотрудничества в сфере углеводородов, считает депутат Госдумы, политолог Александр Асафов.
"Заявления представителей Еврокомиссии всегда довольно категоричны, но стоит напомнить, что они не определяют суверенную политику отдельных стран. Никто не может сказать, когда проект возможно восстановить, но из прогнозов очевидно, что для многих стран Европы это важно... Сама объективная реальность говорит о том, что сотрудничество в сфере углеводородов неизбежно. А категоричные высказывания направлены на декларацию антироссийской позиции", - сказал "Ленте.ру" Асафов.
По его словам, ЕК пытается послать сигнал отдельным странам о недопустимости реанимации проекта. Многие эксперты, отмечает он, сходятся во мнении, что на рынке углеводородов предложение не превышает спрос, и газ, необходимый Европе, объективно сложно откуда-то взять.
"Сама объективная реальность говорит о том, что сотрудничество в сфере углеводородов неизбежно. А категоричные высказывания направлены на декларацию антироссийской позиции", - сказал депутат.
Ранее представитель Еврокомиссии Паула Пиньо, отвечая на вопрос о импорте российского газа и поставках по "Северному потоку" после урегулирования на Украине, сослалась на заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о том, что запрет на поставки сохранится до окончания украинского конфликта.
 
ГазЕВРОПАУКРАИНАУрсула фон дер ЛяйенЕКГосдума
 
 
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