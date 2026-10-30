https://1prime.ru/20261030/ek-874789576.html

Асафов: ЕК не определяет энергетическую политику суверенных стран

Асафов: ЕК не определяет энергетическую политику суверенных стран - 30.10.2026, ПРАЙМ

Асафов: ЕК не определяет энергетическую политику суверенных стран

Еврокомиссия не определяет энергетическую политику суверенных стран, а объективная реальность говорит о неизбежности сотрудничества в сфере углеводородов,... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T01:17+0300

2026-10-30T01:17+0300

2026-10-30T01:17+0300

газ

европа

украина

урсула фон дер ляйен

ек

госдума

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874789576.jpg?1793312276

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Еврокомиссия не определяет энергетическую политику суверенных стран, а объективная реальность говорит о неизбежности сотрудничества в сфере углеводородов, считает депутат Госдумы, политолог Александр Асафов. "Заявления представителей Еврокомиссии всегда довольно категоричны, но стоит напомнить, что они не определяют суверенную политику отдельных стран. Никто не может сказать, когда проект возможно восстановить, но из прогнозов очевидно, что для многих стран Европы это важно... Сама объективная реальность говорит о том, что сотрудничество в сфере углеводородов неизбежно. А категоричные высказывания направлены на декларацию антироссийской позиции", - сказал "Ленте.ру" Асафов. По его словам, ЕК пытается послать сигнал отдельным странам о недопустимости реанимации проекта. Многие эксперты, отмечает он, сходятся во мнении, что на рынке углеводородов предложение не превышает спрос, и газ, необходимый Европе, объективно сложно откуда-то взять. "Сама объективная реальность говорит о том, что сотрудничество в сфере углеводородов неизбежно. А категоричные высказывания направлены на декларацию антироссийской позиции", - сказал депутат. Ранее представитель Еврокомиссии Паула Пиньо, отвечая на вопрос о импорте российского газа и поставках по "Северному потоку" после урегулирования на Украине, сослалась на заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о том, что запрет на поставки сохранится до окончания украинского конфликта.

европа

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, европа, украина, урсула фон дер ляйен, ек, госдума