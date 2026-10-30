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ЕК предложила Совету ЕС одобрить предоставление Украине 45 миллиардов евро

ЕК предложила Совету ЕС одобрить предоставление Украине 45 миллиардов евро - 30.10.2026, ПРАЙМ

ЕК предложила Совету ЕС одобрить предоставление Украине 45 миллиардов евро

Еврокомиссия предложила Совету ЕС одобрить предоставление Украине в 2027 году оставшихся 45 миллиардов евро из кредита на 90 миллиардов, следует из... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T19:15+0300

2026-10-30T19:15+0300

2026-10-30T19:27+0300

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БРЮССЕЛЬ, 30 окт - ПРАЙМ. Еврокомиссия предложила Совету ЕС одобрить предоставление Украине в 2027 году оставшихся 45 миллиардов евро из кредита на 90 миллиардов, следует из соответствующего сообщения ЕК. "Принятый сегодня пакет мер включает предложение Совету ЕС одобрить оставшуюся часть кредита в размере 45 миллиардов евро на 2027 год", - говорится в сообщении ЕК. В Еврокомиссии добавили, что планируют разбить сумму на две части: бюджетная поддержка составит до 13,3 миллиарда евро, 31,7 миллиарда пойдут на военные расходы. Ранее Евросоюз согласовал предоставление Украине кредита на 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы, из которых 60 миллиардов предназначены для военных расходов, а 30 миллиардов - для бюджетной поддержки. Россия неоднократно заявляла, что продолжение западного финансирования и вооружения Украины затягивает конфликт и препятствует его дипломатическому урегулированию.

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финансы, мировая экономика, украина, ес, ек