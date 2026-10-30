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ЕК предложила Совету ЕС одобрить предоставление Украине 45 миллиардов евро
ЕК предложила Совету ЕС одобрить предоставление Украине 45 миллиардов евро - 30.10.2026, ПРАЙМ
ЕК предложила Совету ЕС одобрить предоставление Украине 45 миллиардов евро
Еврокомиссия предложила Совету ЕС одобрить предоставление Украине в 2027 году оставшихся 45 миллиардов евро из кредита на 90 миллиардов, следует из... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T19:15+0300
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БРЮССЕЛЬ, 30 окт - ПРАЙМ. Еврокомиссия предложила Совету ЕС одобрить предоставление Украине в 2027 году оставшихся 45 миллиардов евро из кредита на 90 миллиардов, следует из соответствующего сообщения ЕК. "Принятый сегодня пакет мер включает предложение Совету ЕС одобрить оставшуюся часть кредита в размере 45 миллиардов евро на 2027 год", - говорится в сообщении ЕК. В Еврокомиссии добавили, что планируют разбить сумму на две части: бюджетная поддержка составит до 13,3 миллиарда евро, 31,7 миллиарда пойдут на военные расходы. Ранее Евросоюз согласовал предоставление Украине кредита на 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы, из которых 60 миллиардов предназначены для военных расходов, а 30 миллиардов - для бюджетной поддержки. Россия неоднократно заявляла, что продолжение западного финансирования и вооружения Украины затягивает конфликт и препятствует его дипломатическому урегулированию.
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финансы, мировая экономика, украина, ес, ек
Финансы, Мировая экономика, УКРАИНА, ЕС, ЕК
ЕК предложила Совету ЕС одобрить предоставление Украине 45 миллиардов евро
Еврокомиссия предложила Совету ЕС одобрить предоставление Украине 45 миллиардов евро
БРЮССЕЛЬ, 30 окт - ПРАЙМ. Еврокомиссия предложила Совету ЕС одобрить предоставление Украине в 2027 году оставшихся 45 миллиардов евро из кредита на 90 миллиардов, следует из соответствующего сообщения ЕК.
"Принятый сегодня пакет мер включает предложение Совету ЕС одобрить оставшуюся часть кредита в размере 45 миллиардов евро на 2027 год", - говорится в сообщении ЕК.
В Еврокомиссии добавили, что планируют разбить сумму на две части: бюджетная поддержка составит до 13,3 миллиарда евро, 31,7 миллиарда пойдут на военные расходы.
Ранее Евросоюз согласовал предоставление Украине кредита на 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы, из которых 60 миллиардов предназначены для военных расходов, а 30 миллиардов - для бюджетной поддержки.
Россия неоднократно заявляла, что продолжение западного финансирования и вооружения Украины затягивает конфликт и препятствует его дипломатическому урегулированию.