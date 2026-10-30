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Экономика Франции в III квартале сократилась на 0,1%
Экономика Франции в III квартале сократилась на 0,1% - 30.10.2026, ПРАЙМ
Экономика Франции в III квартале сократилась на 0,1%
Экономика Франции в третьем квартале, по предварительной оценке, сократилась на 0,1% в квартальном выражении, говорится в сообщении Национального института... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T10:09+0300
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мировая экономика
франция
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Экономика Франции в третьем квартале, по предварительной оценке, сократилась на 0,1% в квартальном выражении, говорится в сообщении Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee). Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста на те же 0,1% ко второму кварталу. Экспорт за квартал снизился на 1,7%, а импорт - вырос на 0,1%, уточняет Insee. Во втором квартале ВВП оставался стабилен к первому, а в первом квартале было зафиксировано квартальное снижение на 0,2%. Таким образом, в последний раз квартальный рост ВВП страны наблюдался в четвертом квартале прошлого года - на 0,2%, следует из данных Insee.
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мировая экономика, франция
Мировая экономика, ФРАНЦИЯ
Экономика Франции в III квартале сократилась на 0,1%
Insee: ВВП Франции в III квартале снизился на 0,1% в квартальном выражении
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Экономика Франции в третьем квартале, по предварительной оценке, сократилась на 0,1% в квартальном выражении, говорится в сообщении Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee).
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста на те же 0,1% ко второму кварталу.
Экспорт за квартал снизился на 1,7%, а импорт - вырос на 0,1%, уточняет Insee.
Во втором квартале ВВП оставался стабилен к первому, а в первом квартале было зафиксировано квартальное снижение на 0,2%. Таким образом, в последний раз квартальный рост ВВП страны наблюдался в четвертом квартале прошлого года - на 0,2%, следует из данных Insee.