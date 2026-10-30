https://1prime.ru/20261030/ekonomika-874798486.html

Экономика Франции в III квартале сократилась на 0,1%

Экономика Франции в III квартале сократилась на 0,1% - 30.10.2026, ПРАЙМ

Экономика Франции в III квартале сократилась на 0,1%

Экономика Франции в третьем квартале, по предварительной оценке, сократилась на 0,1% в квартальном выражении, говорится в сообщении Национального института... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T10:09+0300

2026-10-30T10:09+0300

2026-10-30T10:20+0300

мировая экономика

франция

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874798486.jpg?1793344811

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Экономика Франции в третьем квартале, по предварительной оценке, сократилась на 0,1% в квартальном выражении, говорится в сообщении Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee). Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста на те же 0,1% ко второму кварталу. Экспорт за квартал снизился на 1,7%, а импорт - вырос на 0,1%, уточняет Insee. Во втором квартале ВВП оставался стабилен к первому, а в первом квартале было зафиксировано квартальное снижение на 0,2%. Таким образом, в последний раз квартальный рост ВВП страны наблюдался в четвертом квартале прошлого года - на 0,2%, следует из данных Insee.

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, франция