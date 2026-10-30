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Во Франции заявили об экономическом застое - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Во Франции заявили об экономическом застое
Во Франции заявили об экономическом застое - 30.10.2026, ПРАЙМ
Во Франции заявили об экономическом застое
Французская экономика в 2026 году оказалась в застое и прекратила развитие на фоне потрясений внутри страны и на международной арене, заявил глава минфина... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T12:45+0300
2026-10-30T12:50+0300
мировая экономика
ормузский пролив
франция
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874810345.jpg?1793353836
ПАРИЖ, 30 окт - ПРАЙМ. Французская экономика в 2026 году оказалась в застое и прекратила развитие на фоне потрясений внутри страны и на международной арене, заявил глава минфина страны Ролан Лескюр. "В 2026 году французская экономика находится в застое из-за небывалой конъюнктуры, вызванной внешними и внутренними шоками", - заявил он в эфире телеканала France Info. В качестве факторов он привел аномальную жару, с которой летом столкнулась страна, а также блокировку Ормузского пролива. Ранее в пятницу Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (Insee) опубликовал данные, согласно которым экономика страны не растет третий квартал подряд. Так, по предварительной оценке Insee, ВВП Франции в третьем квартале сократился на 0,1% ко второму кварталу. Во втором квартале ВВП оставался стабилен к первому, а в первом было зафиксировано квартальное снижение на 0,2%. Таким образом, в последний раз квартальный рост ВВП страны наблюдался в четвертом квартале прошлого года - на 0,2%.
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мировая экономика, ормузский пролив, франция
Мировая экономика, Ормузский пролив, ФРАНЦИЯ
12:45 30.10.2026 (обновлено: 12:50 30.10.2026)
 
Во Франции заявили об экономическом застое

Глава Минфина Лескюр: экономика Франции в 2026 году оказалась в застое

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ПАРИЖ, 30 окт - ПРАЙМ. Французская экономика в 2026 году оказалась в застое и прекратила развитие на фоне потрясений внутри страны и на международной арене, заявил глава минфина страны Ролан Лескюр.
"В 2026 году французская экономика находится в застое из-за небывалой конъюнктуры, вызванной внешними и внутренними шоками", - заявил он в эфире телеканала France Info.
В качестве факторов он привел аномальную жару, с которой летом столкнулась страна, а также блокировку Ормузского пролива.
Ранее в пятницу Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (Insee) опубликовал данные, согласно которым экономика страны не растет третий квартал подряд.
Так, по предварительной оценке Insee, ВВП Франции в третьем квартале сократился на 0,1% ко второму кварталу. Во втором квартале ВВП оставался стабилен к первому, а в первом было зафиксировано квартальное снижение на 0,2%. Таким образом, в последний раз квартальный рост ВВП страны наблюдался в четвертом квартале прошлого года - на 0,2%.
 
Мировая экономикаОрмузский проливФРАНЦИЯ
 
 
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