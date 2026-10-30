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Эксперт рассказала, кто может получить срочную пенсионную выплату

Эксперт рассказала, кто может получить срочную пенсионную выплату - 30.10.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказала, кто может получить срочную пенсионную выплату

Получить срочную пенсионную выплату могут обладатели пенсионных накоплений, достигшие определенного возраста с не менее 15 лет страхового стажа и минимум 30... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T04:21+0300

2026-10-30T04:21+0300

2026-10-30T04:21+0300

финансы

общество

социальный фонд

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Получить срочную пенсионную выплату могут обладатели пенсионных накоплений, достигшие определенного возраста с не менее 15 лет страхового стажа и минимум 30 пенсионными баллами, сообщила РИА Новости доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Мария Кутарова. Пенсионные накопления можно получить в виде срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты или накопительной пенсии. Все зависит от размера накоплений и оснований для их назначения. "Срочная пенсионная выплата полагается мужчинам, достигшим возраста 60 лет, и женщинам, достигшим возраста 55 лет, имеющим минимальный страховой стаж не менее 15 лет и индивидуальный пенсионный коэффициент (пенсионные баллы) не менее 30. Обязательным условием является наличие пенсионных накоплений", - сказала Кутарова. Она уточнила, что пенсионные накопления могут формироваться за счет участия в программе государственного софинансирования, добровольных взносов самого гражданина или работодателя, а также средств материнского капитала, направленных на формирование накопительной пенсии. "Право на срочную пенсионную выплату возникает как при обычном, так и при досрочном выходе на пенсию по старости, например, у работников вредных производств, педагогов, многодетных родителей и других категорий, если у гражданина сформированы соответствующие пенсионные накопления", - добавила доцент. По словам Кутаровой, россиянин сам определяет срок, на который назначается срочная пенсионная выплата, однако срок выплаты не может быть менее 10 лет, то есть 120 месяцев. От выбранного периода и общей суммы накоплений зависит размер ежемесячной выплаты. Доцент также отметила, что для получения срочной пенсионной выплаты необходимо подать заявление в Социальный фонд России или негосударственный пенсионный фонд, в котором хранятся пенсионные накопления.

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финансы, общество , социальный фонд