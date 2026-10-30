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Эксперт назвал самые перспективные направления для бизнеса в Африке - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Эксперт назвал самые перспективные направления для бизнеса в Африке
Эксперт назвал самые перспективные направления для бизнеса в Африке - 30.10.2026, ПРАЙМ
Эксперт назвал самые перспективные направления для бизнеса в Африке
Сельское хозяйство и информационные технологии являются наиболее перспективными направлениями для российского бизнеса в Африке, поделился мнением с РИА Новости... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T16:31+0300
2026-10-30T16:31+0300
россия
мировая экономика
африка
замбия
москва
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Сельское хозяйство и информационные технологии являются наиболее перспективными направлениями для российского бизнеса в Африке, поделился мнением с РИА Новости соорганизатор программы РУДН Africa Export Pro Аарон Касонде. "Африканские импортеры стараются прежде всего сосредоточиться на сельском хозяйстве... Нам нужны экспортеры удобрений и ирригационных систем для продовольственной безопасности Африки", - сказал Касонде на полях I Московской международной экспортной конференции "Москва - Африка", отвечая на вопрос агентства о самых перспективных направлениях для компаний из России в Африке. В то же время, российский бизнес, по признанию эксперта, уже успешно реализует крупные проекты в информационной сфере на континенте. Так, в сфере IT в Замбии эффективно работает одна крупная российская компания, которая учла потребности пользователей и адаптировала под них свою стратегию. Эксперт подчеркнул, что российским компаниям важно адресно изучать африканские рынки и оптимизировать стратегию под потребности конкретной страны, поскольку простой перенос имеющихся подходов может не дать результата. Конференция "Москва - Африка" приурочена к Третьему саммиту и экономическому и гуманитарному форуму Россия-Африка, которые состоялись в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
россия, мировая экономика, африка, замбия, москва
РОССИЯ, Мировая экономика, АФРИКА, ЗАМБИЯ, МОСКВА
16:31 30.10.2026
 
Эксперт назвал самые перспективные направления для бизнеса в Африке

Эксперт Касонде назвал наиболее перспективные направления для российского бизнеса в Африке

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Сельское хозяйство и информационные технологии являются наиболее перспективными направлениями для российского бизнеса в Африке, поделился мнением с РИА Новости соорганизатор программы РУДН Africa Export Pro Аарон Касонде.
"Африканские импортеры стараются прежде всего сосредоточиться на сельском хозяйстве... Нам нужны экспортеры удобрений и ирригационных систем для продовольственной безопасности Африки", - сказал Касонде на полях I Московской международной экспортной конференции "Москва - Африка", отвечая на вопрос агентства о самых перспективных направлениях для компаний из России в Африке.
В то же время, российский бизнес, по признанию эксперта, уже успешно реализует крупные проекты в информационной сфере на континенте. Так, в сфере IT в Замбии эффективно работает одна крупная российская компания, которая учла потребности пользователей и адаптировала под них свою стратегию.
Эксперт подчеркнул, что российским компаниям важно адресно изучать африканские рынки и оптимизировать стратегию под потребности конкретной страны, поскольку простой перенос имеющихся подходов может не дать результата.
Конференция "Москва - Африка" приурочена к Третьему саммиту и экономическому и гуманитарному форуму Россия-Африка, которые состоялись в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
 
РОССИЯМировая экономикаАФРИКАЗАМБИЯМОСКВА
 
 
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