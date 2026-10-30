https://1prime.ru/20261030/ekspert-874825278.html
Эксперт назвал самые перспективные направления для бизнеса в Африке
Эксперт назвал самые перспективные направления для бизнеса в Африке - 30.10.2026, ПРАЙМ
Эксперт назвал самые перспективные направления для бизнеса в Африке
Сельское хозяйство и информационные технологии являются наиболее перспективными направлениями для российского бизнеса в Африке, поделился мнением с РИА Новости... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T16:31+0300
2026-10-30T16:31+0300
2026-10-30T16:31+0300
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Сельское хозяйство и информационные технологии являются наиболее перспективными направлениями для российского бизнеса в Африке, поделился мнением с РИА Новости соорганизатор программы РУДН Africa Export Pro Аарон Касонде.
"Африканские импортеры стараются прежде всего сосредоточиться на сельском хозяйстве... Нам нужны экспортеры удобрений и ирригационных систем для продовольственной безопасности Африки", - сказал Касонде на полях I Московской международной экспортной конференции "Москва - Африка", отвечая на вопрос агентства о самых перспективных направлениях для компаний из России в Африке.
В то же время, российский бизнес, по признанию эксперта, уже успешно реализует крупные проекты в информационной сфере на континенте. Так, в сфере IT в Замбии эффективно работает одна крупная российская компания, которая учла потребности пользователей и адаптировала под них свою стратегию.
Эксперт подчеркнул, что российским компаниям важно адресно изучать африканские рынки и оптимизировать стратегию под потребности конкретной страны, поскольку простой перенос имеющихся подходов может не дать результата.
Конференция "Москва - Африка" приурочена к Третьему саммиту и экономическому и гуманитарному форуму Россия-Африка, которые состоялись в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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РОССИЯ, Мировая экономика, АФРИКА, ЗАМБИЯ, МОСКВА
Эксперт назвал самые перспективные направления для бизнеса в Африке
Эксперт Касонде назвал наиболее перспективные направления для российского бизнеса в Африке
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Сельское хозяйство и информационные технологии являются наиболее перспективными направлениями для российского бизнеса в Африке, поделился мнением с РИА Новости соорганизатор программы РУДН Africa Export Pro Аарон Касонде.
"Африканские импортеры стараются прежде всего сосредоточиться на сельском хозяйстве... Нам нужны экспортеры удобрений и ирригационных систем для продовольственной безопасности Африки", - сказал Касонде на полях I Московской международной экспортной конференции "Москва - Африка", отвечая на вопрос агентства о самых перспективных направлениях для компаний из России в Африке.
В то же время, российский бизнес, по признанию эксперта, уже успешно реализует крупные проекты в информационной сфере на континенте. Так, в сфере IT в Замбии эффективно работает одна крупная российская компания, которая учла потребности пользователей и адаптировала под них свою стратегию.
Эксперт подчеркнул, что российским компаниям важно адресно изучать африканские рынки и оптимизировать стратегию под потребности конкретной страны, поскольку простой перенос имеющихся подходов может не дать результата.
Конференция "Москва - Африка" приурочена к Третьему саммиту и экономическому и гуманитарному форуму Россия-Африка, которые состоялись в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.